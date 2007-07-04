ФДМ продовжує продавати “Укртелеком” попри судову заборону

Фонд державного майна продовжує проводити торги з продажу акцій “Укртелекому”, оскільки не одержав офіційного судового рішення про їх заборону. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Як зазначили в прес-службі, найближчі торги з продажу акцій «Укртелекому» відбудуться 6 липня.

Як повідомляв УНІАН, на торги з продажу акцій "Укртелекому" накладена заборона Київського господарського суду.

Згідно з ухвалою Київського госпсуду від 19 червня 2007 р. №6/449А, Фонду держмайна України, ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа», ЗАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ЗАТ «Фондова біржа «ІННЕКС», а також будь-яким іншим юридичним чи фізичним особам заборонено здійснювати будь-які дії, що стосуються відчуження пакетів акцій ВАТ «Укртелеком» на аукціонних торгах, призначених на 21 червня 2007 р., 11 липня 2007 р. та 1 серпня 2007 р.