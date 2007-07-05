Триває відкриття XII фестивалю української естрадної пісні „На хвилях Світязя”

У Луцьку триває відкриття 12-го фестивалю української естрадної пісні „На хвилях Світязя". Урочистості за участю офіційних осіб, почесних гостей фестивалю „Єднає українська пісня нас" проходять у історичній частині древнього міста - Луцькому замку.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль відбуватиметься протягом 5 - 8 липня в Луцьку та на мальовничих берегах озера Світязь і проходитиме під патронатом Луцького міського голови Богдана ШИБИ.

Розпочався фестиваль сьогодні близько 18-ї години показовими виступами й вогняним шоу клубу лицарів „В історії і в буднях". Потім запланований концерт-візитка учасників „Пісенний дарунок Луцьку". На завершення сьогоднішнього дня фестивалю запланований також конкурс-караоке українських пісень серед жителів Луцька та фестивальний салют з козацьких гармат у замку Любарта.

Як зазначили організатори конкурсу, наразі уже зареєстровано близько 20 учасників фестивалю, переважно із регіонів України, є також гості з Грузії. Проте, до 7 липня, коли проходитимуть основні конкурсні змагання організатори очікують до 30 учасників.

Як зазначили організатори, через певні обставини конкурсні змагання, що мали відбуватися 6 і 7 липня на озері Світязь, будуть перенесені у Луцьк.

Так, 6 числа - день відпочинку для учасників, екскурсії культурними та історичними пам`ятками міста та області, зокрема, у Колодяжне на батьківщину Лесі Українки.

7 липня у Луцьку при вході в парк культури і відпочинку ім. Лесі Українки учасники фестивалю змагатимуться між собою на кращий виконаний твір. Цього ж дня заплановане театралізоване дійство „Ой на Івана, ой на Купала", забави, конкурси на найдовшу косу та вуса інші розваги. У разі несприятливою погоди все відбуватиметься у Народному домі „Просвіта".

У завершальному гала-концерті фестивалю, який відбудеться 8 липня, візьмуть участь гурт „Скрябін", Віталій КОЗЛОВСЬКИЙ, заслужена артистка України Тетяна ГОРОБЕЦЬ, народний артист України Тарас ПЕТРИНЕНКО.

Довідка УНІАН. Щороку на мальовничих берегах найбільшого в Україні озера Світязь, що на Волині, відбувається фестиваль української естрадної пісні "На хвилях Світязя". Своєрідність фестивалю полягає, зокрема, і в тому, що на відміну від інших пісенних фестивалів всі учасники, незалежно від того, яку державу вони представляють, обов`язково виконують пісню українською мовою.

На фестивалі у 2000 році вперше в історії української естради була започаткована "Алея зірок української естради" з відбитками рук відомих і популярних артистів – Дмитра ГНАТЮКА, тріо Мареничів, Алли КУДЛАЙ, Віктора ПАВЛИКА, Ані ЛОРАК.