Міністр освіти думає, що таблицю множення вчать у 4-му класі?

Міністр освіти України Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає за необхідне ввести в школах тестування після 4-го класу.

Про це С.НІКОЛАЄНКО заявив сьогодні в Сімферополі (Крим).

"Я думаю, що після четвертого класу обов`язково тести які-небудь робитимемо, скільки вона (дитина - УНІАН) повинна прочитати за хвилину, (що повинна - УНІАН) знати таблицю множення", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання журналістів, що буде з тими дітьми, які не зможуть пройти тестування після 4-го класу, міністр відповів, що вони продовжуватимуть навчатися в школі і далі, а педагоги їм у цьому допомагатимуть.

Говорячи про середню освіту в Україні, міністр, зокрема, нарікає, що у школярів не систематизовані знання. "Вона (дитина - УНІАН) в дев`ятому класі вперше починає складати іспити, вона не знає, як систематизувати знання, вона їх не може розкласти на полички. Вона щось знає, але вона не знає, як їх розкласти", - заявив С.НІКОЛАЄНКО.