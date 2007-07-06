Австрійці купили банк Пінчука за $2 мільярди

Austria Bank Creditanstalt AG, що входить до групи UniCredit і відповідає в рамках групи за операції на банківському ринку Центральної і Східної Європи, підписав угоду про придбання близько 95% «Укрсоцбанку».

Про це йдеться в повідомленні групи «Інтерпайп» - уповноваженого представника продавців АКБ «Укрсоцбанк».

У повідомленні вказується, що представники групи «Інтерпайп» від імені групи інвесторів «Укрсоцбанку» 5 липня підписали в Мілані (Італія) угоду про продаж близько 95% акцій «Укрсоцбанку» міжнародній банківській групі UniСredit.

З боку UniСredit Group угода була підписана представниками австрійського Austria Bank Creditanstalt AG (BA-CA).

Близько 95% акцій буде продано, виходячи з капіталізації АКБ «Укрсоцбанк» в 2,2 млрд. дол. Крім того, остаточна ціна покупки буде збільшена в розмірі покриття очікуваної зміни вартості чистих активів банку, включаючи чистий дохід «Укрсоцбанку» за 2007 рік. Операція фінансуватиметься повністю за рахунок коштів Банку Austria Creditanstalt AG.

Також наголошується, що обидві сторони планують завершити операцію в четвертому кварталі 2007 року.

«Покупка «Укрсоцбанку» змінить присутність групи UniСredit в Україні - на одному з найбільш швидкозростаючих ринків у регіоні, де група вже представляє свої інтереси через HVB Ukraine і UniCredit Bank LTD. Після недавньої заяви про придбання банку ATF у Казахстані, ця операція є наступним кроком групи UniСredit по зміцненню свого лідерства на території Центральної і Східної Європи, а також країн СНД», - наголошується в повідомленні групи «Інтерпайп», з посиланням на прес-релізи групи UniСredit.

Фінансовим радником групи «Інтерпайп» під час усього процесу продажу «Укрсоцбанку» виступає Merrill Lynch.

Фінансовими радниками UniCredit Bank і Austria Bank Creditanstalt виступили Credit Suisse і UniCredit Markets & Investment Banking. Юридичним радником - Allen&Overy.

Довідка УНІАН. АКБ «Укрсоцбанк», що входить до групи найбільших банків України, заснований у вересні 1990 року. Мережа банку налічує 485 операційних точок, з них - 458 безбалансових точок, 1 підзвітний філіал і 27 обласних філіалів. Персонал банку налічує понад 10 тис. чоловік.

На 1 липня 2007 року чисті активи банку склали – 24,301 млрд. грн., кредитний портфель - 18,149 млрд. грн., обсяг коштів юридичних осіб на термінових і поточних рахунках – 5,659 млрд. грн., обсяги коштів фізичних осіб на термінових і поточних рахунках - 5,997 млрд. грн.

За січень-травень 2007 року чистий прибуток банку склав 118 млн. грн., за підсумками 2007 року банк планує одержати 350-400 млн. грн. чистого прибутку.

2006 рік «Укрсоцбанк» закінчив з прибутком 287 млн. грн., збільшивши показник порівняно з 2005 роком у 2,45 рази.