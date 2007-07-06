Погода на Івана Купала

Завтра в Україні передбачається мінлива хмарність. За даними Українського Гідрометцентру, в південній частині переважно без опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°. На решті території часом дощ, окремі грози. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, на крайньому сході країни до 25°. На Закарпатті часом дощ, окремі грози. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25° (в горах вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°).

8 липня очікується мінлива хмарність, у північних, східних та місцями в центральних областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°; вдень 21-26°, у північних та східних областях 18-23°. На Закарпатті без опадів; температура вночі 10-15°, вдень 21-26° (в горах вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°).

9 липня також мінлива хмарність, без опадів, лише на півночі Лівобережжя окремі невеликі дощі. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°; вдень 21-26°, у південних областях та в Криму 24-29°. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 10-15°, вдень 21-26° (в горах вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°).

10 липня переважно без опадів, лише в західній частині місцями короткочасний дощ. Очікується поступове підвищення температури у південній частині вночі до 15-21°, вдень до 30-35°; на решті території вночі до 12-18°, вдень до 26-32°. На Закарпатті місцями короткочасний дощ, температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, (в горах вночі 8-13°, вдень близько 20°).

11 липня утримається така сама погода, лише в західній частині дощі, грози, вдень відчутне похолодання. На Закарпатті дощі з грозами; температура вночі 14-19°, вдень 18-23° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-17°).

У Києві та області 7 липня очікується мінлива хмарність, часом дощ, окремі грози. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 18-20°; по області вночі 9-14°, вдень 17-22°.

8 липня мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ (вдень місцями), гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 18-23°.

9 липня також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°.

10-11 липня переважно без опадів. Температура поступово підвищиться вночі до 13-18°, вдень до 26-31°.

Український Гідрометцентр попереджує, що внаслідок випадіння сильних та дуже сильних дощів, починаючи з 6 липня, на притоках Прип’яті та річках Уж і Тетерів розпочнеться та триватиме ріст рівнів води з добовою інтенсивністю переважно 10- 40 см. Можливим вихід води на заплаву у верхів’ях Прип’яті, на Стоході та Ужі.

7-8 липня внаслідок добігання паводкової хвилі на ділянці Дністра Галич-Дністер ГЕС очікується підйом рівнів води на 0,3-0,8 м над поточними позначками, без негативних наслідків.