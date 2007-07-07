У Криму зараз 1 млн. 611 тис. 300 відпочиваючих

Сімферополь 6 липня. УНІАН. Станом на сьогоднішній день, 529 здравниць Криму приймають відпочиваючих. Коефіцієнт заповнюваної на сьогодні, 6 липня, здравниць, що працюють, становить 82,7%.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму про роботу здравниць і пасажиропотік в АРК, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Минулого року в цей час працювали 502 здравниці, коефіцієнт їх заповнюваної складав 75%.

Згідно з оперативними даними, пасажиропотік в Кримську автономію з початку року по 6 липня склав 2 млн. 498,8 тис. чоловік, що на 2,6% вище за рівень минулого року (за аналогічний період 2006 року пасажиропотік становив 2 млн. 436,2 тис. чіл.).

"З 1 червня по 6 липня пасажиропотік склав 1 млн. 067,1 тис. чоловік (за аналогічний період 2006 року – 943,6 тис. чоловік), що на 13,1% вище за рівень минулого року", - відзначили в Мінкурортів автономії.

Кількість відпочиваючих (розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва) становить 1 млн. 611,3 тис. чоловік. Це на 13,9% вище за рівень аналогічного періоду минулого року (1 млн. 415,9 тис. чоловік).

За даними виконкомів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в здравницях АРК відпочили 393,9 тис. чоловік, що на 7% вище, ніж за той же період 2006 року (368,2 тис. чоловік).