На Вінниччині міліція затримала 5 крадіїв автомобілів

Співробітники міліції Вінницької області затримала 5 осіб, які підозрюються у скоєнні серії крадіжок старих автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН про це йдеться у повідомленні Центру громадських зв`язків Управління МВС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, затримані особи – безробітні жителі міста Жмеринка.

У повідомленні сказано, що вищезазначені особи протягом 2004-2006 років здійснювали крадіжки автомобілів вітчизняних марок ЗАЗ, ВАЗ, ЛуАЗ і "Москвич" з вулиць та з гаражів.

Викрадені автомобілі вони розбирали на запчастини, які згодом реалізовували на ринках Вінниці й Жмеринки.

Міліція вже встановила причетність затриманих до 10 фактів крадіжок автомобілів на загальну суму більш як 100 тис. грн.

Під час затримання підозрюваних міліція вилучила в них 2 автомобілі марок ЛуАЗ і "Москвич" із запасними частинами від раніше вкрадених автомобілів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 289 ч. 2 (незаконне володіння транспортним засобом із проникненням у приміщення організованою групою) і ст. 185 ч. 3 (крадіжка із проникненням у приміщення) ККУ.