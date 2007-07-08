Блок Черновецького заявив про припинення конфлікту на вул. Прирічній у Києві

Депутати Київської міської ради від Блоку Леоніда Черновецького припинили конфлікт між забудовниками та місцевими мешканцями на вул. Прирічній, 5.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради, про це повідомила співголова фракції Блоку Леоніда Черновецького Алла ШЛАПАК.

За її словами, вже шість років жителі цього мікрорайону намагаються зупинити будівництво, дозвіл на яке видала попередня київська влада. За словами місцевих мешканців, громадські слухання з цього питання були проведені з грубими порушеннями: жителів не допустили на обговорення, а протоколи слухань були фальсифіковані.

Крім того, за роки ведення будівництва навколишні будинки вкрилися тріщинами і знаходяться в аварійному стані. Тому місцеві мешканці сьогодні вранці змушені були вдатися до крайніх заходів: ризикуючи своїм життям, вони лягли перед бульдозерами на землю. Аби не допустити кривавої трагедії, на місце інциденту терміново прибули депутати з Блоку Леоніда Черновецького. Їм вдалося владнати конфлікт і змусити забудовників припинити будівництво.

Як повідомила А.ШЛАПАК, депутатами Блоку Черновецького вже підготовлено проект рішення про скасування “скандального будівництва по вул. Прирічній, 5, дозволеного попередньою владою”. За її словами, даний проект буде розглянуто 12 липня на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.

А.ШЛАПАК ще раз зауважила, що у подібних протистояннях між забудовниками та мешканцями Блок Леоніда Черновецького завжди стоятиме на захисті інтересів виключно місцевих жителів.

Вона також закликала киян не піддаватися на провокації різних політичних сил, які обіцяють вирішити скандальні будівельні питання шляхом мітингів та протестів під стінами Київради.