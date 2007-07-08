У Львові побили соратника Мороза

У суботу о 7.50 у Львові було скоєно напад на секретаря Львівського обкому Соцпартії Сергія ГОНЧАРУКА.

Як повідомив кореспонденту УНІАН перший секретар обкому СПУ Євген ТАЛІПОВ, невідомі підбігли до С.ГОНЧАРУКА ззаду і бітами почали його бити. С.ГОНЧАРУК знепритомнів, після чого зловмисники втекли. При цьому вони не взяли цінних речей і грошей.

С.ГОНЧАРУКА було доставлено до лікарні, де йому діагностували перелом руки, черепно-мозкову травму і численні гематоми.

«Це ні що інше, як розгорнута кампанія політичних переслідувань, яка розпочалася на Львівщині. Днями було підпалено офіс обласної організації Партії регіонів. Нещодавно секретаря обкому Соцпартії у Львові невідомі облили кислотою, внаслідок чого Дмитро БАСАРАБ осліп», - заявив Є.ТАЛІПОВ.

За його словами, про вчорашній напад було офіційно повідомлено лідера СПУ Олександра МОРОЗА, який дав доручення заступнику міністра внутрішніх справ взяти на контроль вказаний злочин.

«Начальник ГУ МВС України у Львівській області Михайло ЦИМБАЛЮК також взяв під особистий контроль ситуацію, яка склалася з нападами і переслідуваннями соціалістів», - сказав Є.ТАЛІПОВ.