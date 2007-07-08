Земляни обрали нові сім чудес світу (фоторепортаж)

Новий список "Семи чудес світу" був оголошений на фіналі всесвітнього конкурсу в столиці Португалії. Він став підсумком голосування телефоном і в інтернеті, в якому взяли участь майже 100 млн. землян.

Як передає ІТАР-ТАРС, чудесами світу офіційно визнані: Велика китайська стіна, вирубаний у скелі комплекс Петра в Йорданії, гігантська статуя Христа в бразильському Ріо-де- Жанейро, місто стародавніх інків Мачу-Пікчу в Перу, піраміда стародавніх майя Чичен-Ітца на мексиканському півострові Юкатан, римський Колізей і індійський Тадж-Махал.

Новий список, вибраний з двох десятків фінальних претендентів, радикально відрізняється від старого, який з`явився ще 2200 років тому. Зі стародавніх чудес в ньому не залишилося жодного. Єдиний вцілілий пам`ятник з першого списку, єгипетські піраміди, проте удостоїлися від організаторів статусу "почесного чуда". Втім, вони того заслужили, встоявши під натиском природи і людського варварства, і довівши вірність стародавньої приказки: "Все боїться часу, але час боїться пірамід".