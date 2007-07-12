Росія відмовиться від українських станцій попередження про ракетний напад, але...

Відмова Російської Федерації від використання українських станцій попередження про ракетний напад (СПРН) не є несподіваною і не позначиться на обороноздатності України.

Такого висновку дійшли експерти Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР), коментуючи УНІАН внесення урядом РФ у Держдуму законопроекту про денонсацію міжурядового договору з Україною про засоби СПРН і контролю космічного простору.

На думку представників ЦДАКР, Росія давно і послідовно вводить в лад свої власні СПРН, які повинні забезпечити отримання стратегічної інформації, уникаючи залежності від сусідніх держав. У ЦДАКР вважають, що оплата російською стороною використання станцій СПРН була неадекватною і робила проект взаємодії з РФ непривабливим.

Що стосується подальшої долі СПРН, що застарівають, експерти Центру дослідження армії, конверсії і роззброєння впевнені в можливості співпраці як із США, які займаються створенням національної системи ПРО, так і з державами Європи, для яких створення системи ПРО на території Європи є актуальним. У дослідницькому центрі нагадали, що Україна перебуває в списку держав, які США визначили для взаємодії і співпраці в рамках реалізації свого проекту створення національної системи ПРО. Інформація станцій СПРН у Севастополі і Мукачевому могла б стати і вагомим вкладом України у створення глобальної системи протидії тероризму.

При цьому експерти не виключають, що відмова потенційних партнерів від використання СПРН може призвести до їх закриття, оскільки Україна не має гострої необхідності в отриманні такої інформації з метою забезпечення власної обороноздатності. А неробоче використання СПРН буде для України непомірно дорогим, вважають експерти.

Як повідомляв УНІАН, російська газета «Известия» розповсюдила інформацію, що уряд Російської Федерації вніс у Державну думу законопроект про денонсацію міжурядового договору з Україною про засоби системи попередження про ракетний напад (СПРН) і контролю космічного простору.

У пояснювальній записці сказано, що ресурс станцій закінчився в 2005 р., до того ж станції в Севастополі заважають працювати перешкоди від побутових і радіопристроїв, а в Мукачевому часто відключають електроенергію.

Довідка УНІАН. українські станції попередження про ракетний напад в Севастополі і Мукачевому є власністю України і дають змогу засікати пуски ракет на дальності до 1,5 тис. км. Відповідно до російсько-української угоди інформація з цих станцій, що ведуть спостереження за космічним простором над Центральною і Південною Європою, а також Середземномор`ям, надходить на центральний командний пункт Супутникової системи протиракетного спостереження (Солнєчногорськ) Космічних військ РФ. Україна одержувала від Російської Федерації компенсацію за ці станції в розмірі 0,84 млн. дол., а витрати на утримання та експлуатацію двох вузлів, становить 4,4 млн. дол. на рік. Внаслідок цього, виплати російської сторони покривали лише 19% потреби.

У лютому 2005 г . Міністерство оборони України зажадало від Росії збільшити оплату, але Москва відмовилась, нагадавши, що угода 1992 р. укладалась на 15 років.