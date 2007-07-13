Погода на вихідні

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У центральних областях та південній частині переважно без опадів, на решті території місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується західний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині місцями 18-20°; вдень у західних та північних областях 19-24°, у центральних - 22-27°, у південній частині та східних областях 25-30°. На Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 11-16°, вдень 22-27° (в горах вночі 7-12°, вдень 15-20°).

15-16 липня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 15 липня у східних областях місцями короткочасні дощі, грози, при грозах подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній, а 16 липня в Україні, крім східної частини, 15-20°; вдень 15 липня 23-28°, 16 липня 25-30°, у західних та південних областях до 33°. На Закарпатті без опадів, температура вночі 15-20°, вдень 28-33° (в горах вночі 10-15°, вдень 18-23°).

17-18 липня - без опадів. Температура вночі 17-22°; вдень 28-33°, на півдні та Закарпатті до 36°.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°, по області вночі 11-16°, вдень 19-24°.

15-16 липня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 15 липня вночі 12-17°, вдень 23-28°, 16 липня вночі 15-20°, вдень 25-30°.

17-18 липня - без опадів. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.