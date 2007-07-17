Екологи заявляють про загрозу загибелі унікальної алеї в Ужгороді

Закарпатські екологи заявляють про загрозу загибелі через зараження шкідниками липової алеї в Ужгороді. Ця алея вважається найдовшою в Європі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН провідний науковий співробітник Закарпатського територіального центру з карантину рослин Української академії аграрних наук, кандидат біологічних наук Алла САДЛЯК, уже за 5-7 років Ужгород може недорахуватися не одного десятка каштанів, які вже заражені каштановою міллю. Шкідник, який за рік дає 5 поколінь потомства, спричиняє появу грибів-паразитів на деревах, а також заважає синтезу органічних речовин рослини, тобто пошкоджує листя.

За словами А.САДЛЯК, причина поширення каштанової молі - вкрай неякісне прибирання опалого листя, в якому і зимує шкідник. Окрім того, через відсутність фінансового забезпечення не було проведено хімічного захисту дерев.

«Подібні проблеми є, приміром, у Києві та Севастополі, але там вироблені чіткі програми боротьби зі шкідником. У нас навіть і цього немає. Обласна преса ще в травні повідомляла про загрозу, що нависла над найдовшою липовою алеєю Європи, що в нашому Ужгороді. Ще досі нез`ясована хвороба (та є припущення, що збудником її стали токсичні речовини) вражає поодинокі дерева, на яких уже зараз чимало гілок із пожовклим листям», - розповіла А.САДЛЯК.