Королевська: Україна може вийти в лідери завдяки кластеризації

За 20 років української незалежності кількість підприємств, які займалися інноваціями, скоротилася в 1,3 раза, а обсяг виконаних науково-технічних робіт у ВВП країни впав у 1,5 раза.

Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА - голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, народний депутат (фракція «БЮТ–Батьківщина») у своєму виступі перед початком круглого столу, організованого спільно з представництвом Єврокомісії в Україні «Інновації в Україні: пропозиції щодо державної політики».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, за словами депутата, у сучасних умовах успішна конкуренція з провідними гравцями світового ринку без створення і постійного вдосконалення національної інноваційної системи не можлива. За її словами, у більшості моделей національних інноваційних систем основним або одним з ключових гравців є держава. За 20 років української незалежності кількість підприємств, які займалися інноваціями, скоротилася в 1,3 раза, а обсяг виконаних науково-технічних робіт у ВВП країни впав в 1,5 раза.

Н.КОРОЛЕВСЬКА додала, що основними проблемами розвитку інноваційної системи є: високі ставки оподаткування, слабке залучення малого бізнесу, «витік умів», територіальні диспропорції в розвитку держави, проблеми комерціалізації інновацій і бюрократія.

«Ключовою проблемою України на шляху до держпідтримки інновацій є недостатній потенціал бюджету для фінансування інноваційної діяльності. Принаймні, для нас непосильними є європейські орієнтири витрат на інновації у розмірі до 3% ВВП. Саме тому для України важливий досвід держав, в яких комерціалізація інноваційних розробок не підтримується прямими державними інвестиціями», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, Україні необхідні національні орієнтири інноваційної політики. «Для найбільшої ефективності стимулювання цього процесу нам необхідно зосереджувати національні зусилля на ключових галузях науки і техніки, - тих, у яких країна може добитися лідируючого становища на світовому ринку. Іншими словами, Україні необхідна кластеризація в інноваційній політиці. Це дозволить зробити державне стимулювання інновацій ефективним, не перетворюючи його на схеми ухилення від оподаткування», - додала голова парламентського комітету.

*** Круглий стіл «Інновації в Україні: пропозиції щодо державної політики» організовано Комітетом ВР з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва у рамках проекту «Вдосконалення стратегій, політики і регулювання інновацій в Україні», який фінансується Європейським Союзом.