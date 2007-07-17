Томенко про бюджетні санаторії, спеціальні пенсії, БЮТ і Нашу Україну

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО сподівається, що у наступному, 2008 році розпочнеться ліквідація пільг державних чиновників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він наголосив, що БЮТ неодноразово починав боротьбу з необґрунтованими пільгами, передовсім у середовищі чиновників, проте не мала належної підтримки. „Якщо теперішні заяви, що звучать і з боку „Нашої України”, і з боку Секретаріату Президента, будуть підтримані їхніми реальними кроками та політичною волею, то 2008 рік може стати роком початку ліквідації пільг в Україні”, - переконаний він.

За його словами, для ліквідації необгрунтованих пільг в Україні необхідно здійснити ряд заходів, зокрема, внести зміни до Закону України "Про статус народного депутата України" щодо скасування пільг. М.ТОМЕНКО нагадав, що відповідний законопроект, внесений представниками БЮТ, неодноразово обговорювався у парламенті V скликання, але так і не набрав необхідної кількості голосів. За його словами, окрім Партії регіонів цей проект документу не підтримали 19 „нашоукраїнців”.

„Враховуючи, що сьогодні позиція „Нашої України” стала більш чіткою, то одразу з початком роботи парламенту нового скликання пільги депутатів можуть бути скасовані”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Крім того, він вважає за необхідне ліквідувати Державне управління справами і перевести його господарські функції до секретаріатів Кабінету міністрів, Президента і Верховної Ради.

М.ТОМЕНКО наголосив, що в системі державної влади існують загалом десятки санаторіїв, оздоровчих закладів, що утримуються за бюджетні кошти. „Необхідно вибудувати цю систему у такий спосіб, щоб ці санаторії почали нарешті приносити кошти в бюджет, а не дотуватися з цього. Подібна ситуація і з президентськими резиденціями. В усьому світі такі установи, окрім так званих „основних” резиденцій, - це масові заклади відкритого типу, які приносять кошти для бюджету країни через проведення там екскурсій, конференцій, прийомів тощо”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО також виступає за відміну спеціальних пенсій. Він зазначив, що одна із пільг, яка поширюється на цілу низку категорій не лише депутатів, міністрів, інших високопосадовців, а й працівників керівного складу судів, міліції, митних служб тощо, - це особлива система нарахування пенсій. На його переконання, пенсійна система повинна працювати за єдиними принципами, коли пенсії і міністрам, і працівникам Секретаріату Президента, і вчителям повинні нараховуватися за єдиним принципом.

Крім того, М.ТОМЕНКО звернув увагу на необхідність скасування пільг і преференцій міністерств, відомств, місцевої виконавчої влади. Зокрема, за його словами, сьогодні багато міністрів та їхніх родин вільно пересуваються службовими літаками чи гелікоптерами. “А чиновники обласних адміністрацій, податкових, міліцій, прокуратур чи СБУ мають власні по факту, але збудовані за бюджетні кошти будинки відпочинку, санаторії, турбази. Тому і у цій системі хаотичних, по-різному зафіксованих пільг цієї категорії чиновників повинен бути наведений порядок”, - вважає заступник лідера БЮТ.

Він також пропонує упорядкувати пільги серед різноманітних категорій населення, що не є державними службовцями. За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні в Україні, як у „державі пільг”, вибудувана така система, де можна отримати одночасно 3-4 пільги й обрати кращу з них. „Ця система, починаючи з необгрунтованих пільг на проїзд у транспорті і закінчуючи соціальними допомогами, які одна людина може отримати по кілька одразу, настільки недосконала, що вимагає серйозних змін”, - наголосив він.

За словами М.ТОМЕНКА, БЮТ переконаний, що якщо кожна політична сила не лише буде робити заяви про необхідність скасування пільг, а й публічно засвідчить свою готовність голосувати у парламенті за конкретні рішення щодо цього то наступний рік зможе стати роком вирішення так званої „пільгової проблеми.