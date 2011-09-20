Могильов підписав із США документ про взаєморозуміння

В Міністерстві внутрішніх справ України міністр Анатолій МОГИЛЬОВ та Надзвичайний та Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон ТЕФФТ підписали Протокол №9 до Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом США щодо допомоги з правоохоронних питань.

Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

Відповідно до підписаного протоколу, уряд США надає фінансову допомогу на проведення вдосконалення діяльності правоохоронних органів України. Вищевказаний Меморандум між Україною та Сполученими Штатами діє від 9 грудня 2002 року. Підписання цього документу викликане необхідністю посилення міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю.

На початку зустрічі А.МОГИЛЬОВ подякував Сполученим Штатам Америки, в особі Надзвичайного та Повноважного Посла Д.ТЕФФТА, за тривалу і дієву співпрацю у правоохоронній сфері. Зокрема, за надану можливість українським правоохоронцям проходити навчання в учбових центрах США. «Я вдячний вашій країні за можливість навчання нашого персоналу на базі учбових центрів Сполучених Штатів. У цьому році чимало наших співробітників вже побували в США, та отримали той необхідний досвід, який дозволяє більш ефективно налагодити роботу по окремим напрямках, зокрема, це стосується боротьби із кіберзлочинністю та торгівлею людьми», - зазначив міністр.

Посол США в Україні, у свою чергу, підкреслив важливість співпраці урядів двох країн з правоохоронних питань. «Це ми підписуємо з вами дев’ятий протокол, а в чорновому варіанті існує вже одинадцятий. Тому я думаю, що в нас хороші перспективи. І до речі, ті проекти, які охоплює даний протокол, дуже важливі. Це зокрема боротьба із торгівлею людьми та кіберзлочинністю», - підкреслив Д.ТЕФТ.

Міністр внутрішніх справ України також підкреслив, що реформування правоохоронної системи нашої держави справа нагальна і вкрай необхідна. За його словами, вже сьогодні робляться конкретні кроки в цьому напрямку.

Наприкінці зустрічі А.МОГИЛЬОВ та Д.ТЕФФТ обговорили питання підготовки української міліції до забезпечення порядку під час проведення Євро-2012. Міністр розповів, що українські міліціонери активно переймають досвід своїх європейських колег, та висловив переконання, що з поставленим завданням працівники міліції впораються.