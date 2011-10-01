Депутати закликають не допустити приватизації Почаївської лаври

Тернопільська міська рада закликала керівництво держави не допустити виключення Почаївської лаври із переліку пам’яток, які не підлягають приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за зверненням місцевого Комітету опору диктатурі, після того, як аналогічне рішення не змогли прийняти депутати обласної ради, прийняли сьогодні депутати міської ради.

У ньому депутатський корпус висловлює обурення законопроектом, зареєстрованим під №9105 від 6 вересня 2011 року про внесення змін до Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (щодо виключення з Переліку будівель Почаївської лаври)».

«Переконані, що це є продовженням тотального наступу нині діючої влади на українські святині, намаганням русифікації українського народу з допомогою московської церкви і, як наслідок, нищенням українських святинь. Розцінюємо запропонований законопроект як намагання провладної партії знівелювати не лише українську історію, а й українську церкву», – йдеться у зверненні.

Депутати також висловили переконання, що ініціатори цього законопроекту не тільки дестабілізують ситуацію, а й нівелюють ідею створення єдиної помісної української церкви, яка б об’єднала усю державу.

Відтак депутати Тернопільської міської ради у своєму зверненні висунули вимоги скасувати розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня 2003 року про вилучення Лаври із складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника та повернути Почаївську лавру до складу вказаного заповідника.

Також тернопільські депутати вимагають терміново вжити рішучих заходів щодо недопущення прийняття запропонованого проекту Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (щодо виключення з Переліку будівель Почаївської лаври)».

Довідка УНІАН. 29 травня 2001 року Кабмін оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. Відтак на розпорядження Кабміну у 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району у державну власність з внесенням до сфери управління Держбуду.

У липні ж 2003 року, згідно з розпорядженням Кабміну, споруди Почаївської лаври вилучено зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату, про що укладено угоду між Держбудом та Свято-Успенською Почаївською лаврою. Договір діє 49 років – до 1 січня 2052 року.

Із обранням нового складу Тернопільської обласної ради 15 березня 2009 року депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в Почаєві УПЦ МП, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного та міграційного законодавства України. Комісія виявила численні порушення українського законодавства.

Відтак обласна рада двічі приймала звернення щодо скасування рішення про передачу святині Московському патріархату та щодо повернення лаври до заповідника - до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, а після зміни влади – до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА. В усіх випадках жодної реакції, як стверджують в облраді, на звернення представницького органу області не було.

Під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Почаєва у січні цього року О.КАЙДА особисто передав Президенту усі рішення та звернення, які приймали депутати Тернопільської обласної ради щодо Почаївської лаври.

Тим часом у вересні у Верховній Раді зареєстровано законопроект під номером 9105 «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» (щодо виключення з «Переліку» будівель Почаївської лаври)». Його подали депутати Дмитро ШЕНЦЕВ (Партія регіонів – УНІАН) та Юрій БУТ (пройшов за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона», зараз – член провладної депутатської групи «Реформи заради майбутнього» – УНІАН).