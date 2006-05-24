З України депортували грузинського кримінального авторитета

Сьогодні вранці у міжнародному аеропорту «Бориспіль» до Грузії було депортовано грузинського кримінального авторитета Таріела ПОЦХВЕРІЯ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

За інформацією співробітників департаменту, Т.ПОЦХВЕРІЯ депортовано на підставі недотримання ним візового режиму.

Як повідомляв УНІАН, у квітні начальник Управління з питань боротьби з організованою злочинністю МВС України Сергій КОРНИЧ розповів, що 29 березня 2006 року українські правоохоронні структури одержали від своїх колег з Грузії інформацію про оголошення Т.ПОЦХВЕРІЯ в міждержавний розшук за організацію масових безпорядків у виправній колонії №5 у Тбілісі та інших виправних установах Грузії. Т.ПОЦХВЕРІЯ було затримано українськими правоохоронцями у місті Саки.