Єхануров пропонує парі фахівцям ЄБРР

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ скептично ставиться до прогнозів фахівців Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) щодо тенденцій розвитку української економіки в 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністра Ю.ЄХАНУРОВ, відкриваючи засідання уряду.

«Я вважаю, що такі слова (макроекономічні прогнози) фахівців пана ЛЕМ’ЄРА з ЄБРР є таким добрим викликом для мене як прем`єр-міністра, ну і професійного економіста», - сказав прем`єр.

В зв`язку з цим прем`єр запропонував укласти своєрідне парі про те, що якщо прогнози ЄБРР не виправдаються, то за кожну десяту частку зростання ВВП України ЄБРР спрямує нашій країні кредит у розмірі 100 млн. євро на розвиток інноваційних технологій. У разі ж, якщо прогнози ЄБРР виправдаються, прем`єр-міністр готовий як професор Національного університету імені Шевченка на кожній лекції згадувати про високі професійні якості прогнозистів ЄБРР.

Разом з тим, прем`єр вислови упевненість, що прогнози розвитку економіки, озвучені нинішнім урядом, будуть виконані. «У мене є надія, що українська економіка збагатиться кредитами Європейського банку реконструкції і розвитку наступного року», - сказав прем`єр.

Міністр економіки України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив на засіданні уряду, що на останньому засіданні Ради директорів ЄБРР, що проходило в Лондоні 20-23 травня, Україні було надане право вести це засідання.

Торкаючись прогнозів ЄБРР, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в офіційній доповіді глави ЄБРР Жана ЛЕМ’ЄРА прозвучала заява про те, що ця фінансова установа має намір потроїти розмір інвестицій в українську економіку.

Крім того, повідомив А.ЯЦЕНЮК, за результатами зустрічі з керівництвом Європейського інвестиційного банку стало відомо, що ЄІБ має намір просити у ЄБРР мандат у розмірі 3 млрд. доларів строком до семи років для здійснення інвестицій в економіку України, а також країн колишнього СРСР.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що фахівці ЄБРР, незважаючи на наявність певних ризиків, погоджуються з прогнозами макроекономічного розвитку України, заявленими урядом України. «Щодо прогнозних оцінок, то фахівці ЄБРР розділяють ті прогнозні оцінки, які були висловлені урядом України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, ЄБРР у своєму останньому звіті прогнозує, що економічне зростання в Україні в 2006 році буде найгіршим серед всіх 27 країн Центральної і Східної Європи. Так, за прогнозами ЄБРР, у 2006 році цей показник в Україні зменшиться до 1,2%, тоді як у 2005 році він був на рівні 2,4%. Однією з причин такого стану економіки експерти ЄБРР називають стрімке зростання ціни на імпортований газ.

Нагадаємо, експерти Організації Об`єднаних Націй в лютому ц.р. прогнозували, що економічне зростання в Україні в 2006 році становитиме 5%, у Росії – на рівні 5,8% і у Білорусі – на рівні 9%.

Довідка УНІАН. Зростання ВВП в Україні в січні-квітні 2006 року становило - 2,7%. У 2005 році зростання ВВП становило 2,4%. У 2004 році ВВП становив 12,1%.

При формуванні держбюджету на 2006 рік Кабінет Міністрів виходив з прогнозу зростання ВВП у 2006 році 7%, інфляція - 8,7%.