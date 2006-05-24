Україна вже не знає, де дівати яйця

Міністерство аграрної політики звернулося в Кабінет Міністрів з проханням доручити Міністерству економіки і Міністерству закордонних справ допомогти в пошуку нових ринків збуту у зв`язку з перевиробництвом яєць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ сьогодні на засіданні уряду.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні виробництво яєць становить 272 штуки на одну людину. «Це на рівні Німеччини, на рівні розвинених країн, і зараз ми бачимо проблему зі збутом цієї продукції», - сказав О.БАРАНІВСЬКИЙ.

У той же час міністр агрополітики відзначив стабілізацію на ринку м`ясної продукції. Зокрема, за його словами, за 4 місяці поточного року продаж м`ясної продукції в Україні збільшився на 19%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, в березні 2006 року в Україні збільшилося виробництво м`яса всіх видів - до 177,2 тис. тонн у живій вазі проти 172,6 тис. тонн у березні 2005 року.

Крім того, наголошувалося зростання виробництва яєць - до 1 млрд. 251,8 млн. штук проти 1 млрд. 158 млн. штук у березні минулого року.