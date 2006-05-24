У 2005 році Україна торгувала зброєю стабільно

Керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин БАДРАК заявив, що обсяг торгівлі України зброєю в 2005 році становив 650-680 млн. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.БАДРАК повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, 2005 рік, незважаючи на внутрішню нестабільність влади і кризу відносин з Росією, характеризувався цілком стабільною роботою системи. Держава залишила за собою виняткове право здійснювати торгівлю зброєю, а, незважаючи на наявність близько півтора десятка спецекспортерів, за оцінками ЦДАКР, частка «Укрспецекспорту» в обсязі торгівлі перевищує 80% усіх українських поставок.

В.БАДРАК зазначив, що підрахунки загальних результатів збройового 2005 року свідчать про те, що обсяги в цифровому вимірі перевищили рівень попереднього 2004 року (близько 650 млн. доларів). «На думку експертів ЦДАКР, що спираються на відкриті джерела, обсяги торгівлі в 2005 можна оцінити в межах 650-680 млн. доларів», – сказав В.БАДРАК.

За його словами, в 2005 році продавалася авіатехніка і бронетехніка, а також їх комплектуючі, системи ППО і засоби радіолокації. Значну частину обсягів становили послуги з ремонту і модернізації авіатехніки – за оцінками ЦДАКР – не менше 20% від загального обсягу експорту. При цьому, не менш ніж 10% обсягу експорту становили озброєння і військова техніка з арсеналів ЗСУ.

Керівник центру зазначив, що «Укрспецекспорт» в 2005 році зберіг традиційну географію збройового експорту: Південно-Східна Азія і Близький Схід, Африка, СНД. При цьому мінімальною є присутність України на ринках Америки і практично не купується українська оборонна продукція в Європі.