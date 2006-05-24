Львівський автомобільний завод відсвяткує 50-річчя випуску першого автобуса

27 травня 2006 року о 12:00. м. Львів, вул. Стрийська, 45

Книга рекордів України. Досягнення у виробництві.

Те, що завод потрапив до Книги рекордів, цілком справедливо. Думаємо, що і ви з цим погодитеся. 27 травня ЗАТ «Львівський автомобільний завод» - одне з найбільших автобусобудівних підприємств на території Європи і країн СНД святкує 61 роковини від дня створення і 50-річчя випуску першого автобуса. Привітати з цією видатною подією приїдуть представники Зоряного містечка, серед яких двічі Герой Радянського Союзу Борис Валентинович Волинов, який був у складі Гагарінського набору.

Львівських автобусобудівників і космонавтів зв`язує давня дружба. Адже саме автобус «ЛАЗ» доставив на стартовий майданчик першого космонавта планети - Юрія Гагаріна. І донині автобуси «ЛАЗ», зроблені на спецзамовлення, вірно працюють на Байконурі. Ще одне досягнення, яке може стати рекордом: найбільша кількість перевезених космонавтів у світі автобусами марки «ЛАЗ». У даному прес-релізі перелік досягнень підприємства не претендує на повноту.

З багатющої історії «ЛАЗу» робоча група «Книги рекордів України» відзначила й інші видатні досягнення, гідні загального визнання, і які потраплять до Книги рекордів. Цими досягненнями можуть пишатися не тільки заводчани, а й уся Україна.

Упродовж свята: Концертна програма за участю «зірок», привітання від дитячих колективів художньої самодіяльності, нагородження ветеранів виробництва, сімейне свято працівників заводу. На свято запрошені керівники країни, голови обласних і міських адміністрацій, представники зарубіжних країн. Додаткова інформація: ЗАТ "Львівський автомобільний завод" т. (032) 239-71-05, ф.(032) 239-77-66. Контактна особа: Олена Муляк, керівник прес-центру.