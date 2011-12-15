У європейців повні кишені доларів

Розвиток в Україні інфраструктури якості і механізмів міжнародної акредитації відкриє для українських товарів європейський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив посол Великої Британії в Україні Лі ТЕРНЕР на відкритті проекту Twinning між ЄС і Національним агентством з акредитації України (НААУ) «Подальше посилення діяльності Національного агентства з акредитації України відповідно до європейської практики».

«Належна акредитація дасть можливість відкрити європейський ринок для української продукції. Європейський ринок - це понад 500 млн. людей з достатньо високим рівнем життя і повними кишенями доларів і євро», - сказав Л.ТЕРНЕР.

Він також зазначив, що включення України до європейської системи акредитації якості сприятливо відіб‘ється і на внутрішньому ринку країни.

«Вільний рух товарів, який дасть акредитація, є дуже важливим для України. Якщо у вас є високоякісна продукція, яку ви можете продавати в Європі, то вона ж є і на українському ринку, і ви можете нею користуватися. Така ситуація є абсолютно безпрограшною», - сказав він.

Л.ТЕРНЕР зазначив, що одним із партнерів НААУ в проекті буде Інститут стандартів Великої Британії (BSI). Другим партнером буде Німецький федеральний інститут випробувань і досліджень матеріалів (ВАМ).

У свою чергу, керівник проектів BSI Володимир ЯКУБОВ зазначив, що суть проекту Twinning - у сприянні НААУ в розвитку інфраструктури акредитації в Україні і отриманні визнання агентства Європейською асоціацією з акредитації.

«Основна мета акредитації — це зменшення технічних бар`єрів у торгівлі. Щоб досягти цієї мети, в кожній країні є інфраструктура якості, до якої входять стандартизація, акредитація, оцінка відповідності, метрологія і нагляд за ринком. Акредитація є важливою частиною інфраструктури якості», - сказав В.ЯКУБОВ агентству УНІАН.

Довідка УНІАН. Проект Twinning між ЄС і Національним агентством з акредитації України «Подальше посилення діяльності Національного агентства з акредитації України відповідно до європейської практики» буде реалізовано упродовж двох років. Вартість проекту - 1,5 млн. євро.