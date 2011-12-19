Лише 30% фондовиків вірять в успіх швидкого старту пенсійної реформи

Лише 30% з опитаних учасників фондового ринку вірять в ефективність швидкого старту накопичувального рівня пенсійної реформи.

Як повідомив сьогодні під час круглого столу "Фондовий ринок України: виклики для влади і бізнесу" віце-президент Gorshenin Group Олексій ЛЕЩЕНКО, такі результати проведеного Інститутом Горшеніна і Асоціацією "Фондове партнерство" опитування фондовиків.

Згідно з підсумками опитування, приблизно така сама кількість опитаних вірять у виведення на ринок акцій держкомпаній, створення умов для їх додаткової емісії на відкритому ринку.

В цілому, на думку респондентів, державна політика в найближчій перспективі має бути спрямована на створення комфортних і зрозумілих правил для роботи інвесторів, а також забезпечення створення механізмів для стимулювання фондового ринку.

Від регуляторів в особі Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку і Національного банку України учасники ринку чекають в першу чергу створення умов для запобігання дефолтам на борговому ринку, впровадження нового законодавства про валютне регулювання, забезпечення прогнозованості внутрішньої ліквідності та допуску на український ринок іноземних цінних паперів.

Самі ж профучасники, як свідчать результати анкетування, для розвитку вітчизняного ринку готові об'єднатися для усунення законодавчих і регуляторних перешкод. Торговці також вважають пріоритетною співпрацю із запуску нових фінансових інструментів на біржовому ринку, а також мають намір активізувати роботу з емітентами з виведення їх на організований ринок цінних паперів.