Попов: Станція «Виставковий центр» готова до відкриття

Відкриття станції метро «Виставковий центр» – ще один крок у вирішенні транспортної проблеми в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року – переконаний голова КМДА Олександр Попов. Про це, як повідомляє прес-служба КМДА, він сказав під час передпускового огляду нової станції столичної підземки.

«Сьогодні метро – це найпопулярніший транспорт у столиці. Тому в Стратегії розвитку Києва ми передбачили суттєве розширення мережі підземки. Окрім будівництва нових станцій та нової гілки на Троєщину, ми плануємо суттєво осучаснити метро, зробити його комфортнішим, передусім для людей з особливими потребами», – розповів Олександр Попов.

Зустріти перших пасажирів нова станція підземки має 27 грудня, тож Олександр Попов дав доручення метробудівцям оперативно привести усе до ладу.

«Хочу подякувати будівельникам за професіоналізм та інтенсивні темпи роботи. Утім ще є деякі недоліки. До відкриття «Виставкового центру» необхідно розмістити на станції інформаційні стенди для пасажирів із картою мікрорайону та маршрутами громадського транспорту, а також провести благоустрій навколишньої території», – дав розпорядження голова КМДА.

Станція «Виставковий центр» розташована поруч із Національним комплексом «Експоцентр України» на перехресті вул. Васильківської та просп. Академіка Глушкова. Зводити її розпочали у січні 2011 року. Завершити будівництво планували за 20 місяців, однак завдяки застосуванню інноваційних технологій та використанню сучасних матеріалів, метробудівцям вдалося впоратися з роботою за один рік.

Нова станція односклепінна, має один вестибюль, зв’язаний з платформою сходами та ліфтом для людей з особливими потребами. З нової підземки є два виходи для пасажирів та один аварійний. На виході встановлено 2 ескалатори.

При будівництві намагалися максимально використовувати матеріали саме вітчизняного виробництва. А застосування сучасних тунелепрохідних щитів дозволило уникнути відкритих котлованів при будівництві перегонів, зберегти переважну більшість зелених насаджень, магістральних інженерних мереж і комунікацій, а також перекриття проїжджої частини вул. Васильківської.

Завдяки застосуванню таких сучасних технологій, як, наприклад, ПВХ-мембрана, станція має суттєво кращу гідроізоляцію. Це також дозволило здешевити її будівництво та покращити герметичність.

Ще дві станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену будуть відкриті у 2012-му році (з листопада розпочалися роботи над будівництвом станцій «Іподром» та «Теремки»). Крім того, в Стратегії розвитку Києва передбачена модернізація та розширення парку вагонів метрополітену.