Україна - четверта за кількістю справ у Євросуді

Україна знаходиться на четвертому місці після Росії, Туреччини та Румунії за кількістю справ, що розглядаються Європейським судом з прав людини.

Про це йдеться у щорічному звіті про результати діяльності Урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини, який оприлюднено на сайті Міністерства юстиції.

Зазначається також, що справи проти України, які розглядаються в Європейському суді з прав людини, становлять 7,5% від загальної кількості справ.

Серед причин, які найчастіше призводять до скарг проти України, у звіті називається, зокрема, невиконання або тривале виконання рішень національних судів, а також тривале провадження досудового слідства у кримінальних справах та тривалий розгляд справ судами.

Крім того, до порушень прав людини в Україні, які констатуються Євросудом, призводить погане поводження щодо особи, яка перебуває під контролем держави; недоліки законодавства та адміністративної практики, які призводять до тримання особи під вартою без належної законної підстави; та недоліки судової практики, що призводять до порушення права особи на справедливий судовий розгляд.

Ще однією причиною у звіті називається неефективність розслідування кримінальних справ, яке проводилося правоохоронними органами за фактами смерті, зникнення осіб, а також за фактами поганого поводження з боку представників державних органів.

Серед найпоширеніших підстав для звернення українців до Європейського суду у звіті називаються неналежні матеріально-побутові умови тримання осіб, які перебувають в місяцях досудового тримання під вартою або в місцях виконання покарань, а також ненадання вказаній категорії осіб адекватної медичної допомоги.

Європейський суд також констатує, що в Україні трапляються порушення права на справедливий суд, пов’язані із практикою судів щодо оцінки доказів у кримінальній справі.