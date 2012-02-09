"Нафтогаз" бере російський газ відповідно до заявлених обсягів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» інформує, що відбір російського природного газу здійснюється в повній відповідності із заявленими обсягами.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв'язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Компанія також повідомляє, що згідно з умовами транспортування й поставок природного газу в Україну, добове споживання імпортованого газу може коливатися протягом року. Так, високий рівень споживання газу протягом опалювального періоду компенсується низькими обсягами відбору ресурсу у весняно-літній період. При цьому загальна річна кількість імпортованого газу залишається на визначеному контрактом рівні.

Компанія зазначає, що обсяги добових коливань споживання імпортованого природного газу в Україні не перевищують сезонних коливань споживання російського газу європейськими споживачами.

«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у повному обсязі виконує заявки ВАТ «Газпром» на транзит російського природного газу через територію України до країн Європи», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в 2012 році компанія готова купити у ВАТ «Газпром» 27 млрд. куб. м природного газу.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН повідомляв, що Україна має намір у січні-лютому імпортувати 4,6 млрд. куб. м газу. Зокрема, в січні Україна планувала імпортувати 2,1 млрд. куб. м, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м. Крім того, в січні Україна планувала відібрати з підземних сховищ газу (ПСГ) 3 млрд. куб. м газу, а в лютому – 2,5 млрд. куб. м газу. За його словами, залежно від погодних умов, імпорт може збільшитися в січні до 2,5 млрд. куб. м, а в лютому – до 2,8 млрд. куб. м. Українська сторона неодноразово заявляла про намір скоротити закупівлі газу в РФ цього року до 27 млрд. куб. м із передбачених контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт містить умову "бери або плати" для 80% річного обсягу закупівлі газу, що в 2012 році становить 41,6 млрд. куб. м.

За даними ZN.UA, споживання імпортного трубопровідного російського газу українськими покупцями в січні становило 2,5 млрд. кубометрів, із яких на «Нафтогаз України» довелося 1,85 млрд. кубометрів, на Ostchem Holding - 0,67 млрд. кубометрів.