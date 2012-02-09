ТПП Росії: питання з сиром може вирішитися за кілька днів

У Торговельно-промисловій палаті РФ не вважають заборону на постачання українських сирів до Росії початком «торгової війни».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві сказав президент ТПП РФ Сергій КАТИРІН.

«Це торговою війною я точно назвати не можу. Якби всю сирну промисловість України заборонили поставляти до Росії, тоді можна було говорити про якусь війну», сказав С.КАТИРІН.

За його словами, є певні вимоги до продукції і, найімовірніше, деякі українські підприємства їх порушили.

С.КАТИРІН вважає, що ці підприємства мають усунути недоліки, і робити з цього «політичну подію» не варто.

Він не виключив, що найближчим часом це питання може вирішитися, якщо будуть усунуті недоліки.

«У кожного органу, який стоїть на захисті здоров'я громадян, є свої зобов'язання перед цим громадянами. Сподіваюся, що там об'єктивні причини і вони будуть усунуті», - підкреслив він.

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Питання про заборону поставок українських сирів обговорюватиметься з урядом Російської Федерації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Українського союзу промисловців і підприємців, народний депутат України Анатолій КІНАХ сказав на прес-конференції в Москві.

«Я думаю, що ми цю тему обговорюватимемо і в рамках нашої співпраці (з Торгово-промисловою палатою РФ - УНІАН), і зокрема з урядом РФ, щоб ці питання в ході їх вирішення не руйнували фундамент взаємної довіри, який є між нашими державами», - сказав він.

А.КІНАХ підкреслив, що є стандарти, які повинні виконувати всі незалежно від країни виробника.

«Безумовно для нас дуже важливий ринок РФ, зокрема, по цьому виду продукції – молокопереробній промисловості, я маю на увазі сири. Останні цифри за 2011 рік – це 67 тис. тонн, а в грошовому виразі близько 370 млн. дол.», - сказав А.КІНАХ.

Він підкреслив, що російський ринок має величезне значення для завантаження підприємств.

Президент УСПП також вважає, що поки не варто називати цю заборону торговою війною.

За його словами, цю проблему треба вирішувати без емоційного та політичного напруження відповідно до наявних процедур і регламентів.