Голова "Мотор-Січі" про нульовий ПДВ, бразильські літаки та похоронний марш

Ухвалення законопроекту про введення нульової ставки податку на додану вартість на імпортні літаки і вертольоти призведе до зникнення авіабудівної галузі в Україні.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив керівник правління ВАТ «Мотор Січ», народний депутат України Вячеслав БОГУСЛАЄВ, коментуючи законопроект, запропонований Міністерством інфраструктури.

При цьому В.БОГУСЛАЄВ висловив сподівання, що «депутати Верховної Ради, серед яких більшість становлять патріоти України, не підтримають даного законопроекту, оскільки він є похоронним маршем для вітчизняного літакобудування. Цей законопроект завдасть непоправної шкоди, насамперед Харківському і Київському авіазаводам, що виробляють пасажирські літаки Ан-140 і Ан-148. Ще п'ять років тому, коли ми міркували про те, вступати Україні до СОТ чи не вступати, я пропонував у будь-якому разі зберегти мита для тих типів літаків, які ми вміємо виготовляти. А ми вміємо будувати пасажирські літаки місткістю до 120 пасажирокрісел».

За словами В.БОГУСЛАЄВА, замість того, щоб знайти кошти для фінансування української авіалізингової компанії і дати роботу вітчизняному авіабудуванню, даним законопроектом пропонується дозволити авіаперевізникам фінансувати зарубіжних авіавиробників за рахунок українських пасажирів. «Для стимулювання виробництва пасажирських літаків у нас створена лізингова компанія «Антонов фінанс», але грошей від держави вона не одержує. Зараз у світі ніхто літаків не купує, всі працюють за лізинговими схемами. Наприклад, у Бразилії існує лізингова схема, яка орієнтована на фінансову підтримку іноземних покупців бразильських літаків. От і везуть бразильські літаки до України», - додав народний депутат.

***

Як повідомляв УНІАН, на сайті Міністерства інфраструктури України розміщений законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів». Законопроектом, зокрема, пропонується встановити нульову ставку податку на додану вартість при ввезенні на митну територію України літаків і вертольотів. У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що він розроблений з метою «врегулювання найбільш актуальних проблемних питань, які виникають при застосуванні положень Податкового кодексу України при ввезенні придбаних іноземних транспортних засобів на територію України вітчизняними перевізниками і негативно впливають на діяльність транспортної галузі, оскільки застарілий парк авіаційної техніки вимагає швидкого його оновлення».

Довідка УНІАН. Чинна редакція Податкового кодексу передбачає сплату податку за імпорт повітряних суден (вертольотів і літаків) за ставкою 1,09 грн. за кожний кілограм максимальної злітної маси.