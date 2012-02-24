Губернатор про депресивні регіони, копанки та міні-шахти

У Луганській області подолати стихійну розробку надр можна, лише створюючи міні-шахти.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, заявив губернатор області Володимир ПРИСТЮК.

За його словами, з незаконним вуглевидобуванням на території області він боротиметься, зокрема, перевіряючи і підприємства, які скуповують вугілля з «копанок».

«Копанки – це хронічна хвороба, це ракова пухлина, пов'язана з масовим закриттям вугільних шахт у 90-і роки. Якби ті гроші, які кинули на закриття деяких шахт, спрямували на їх розвиток, вони могли б ще років двадцять успішно працювали. Його тут просто звикли видобувати нелегально – включаючи владу і міліцію. У Свердловську ось зробили документи на ферму, оточили територію огорожею в тому місці, де знайшли родовище, і почали видобувати вугілля. В результаті загинули люди, які там були рабами. І їхнім сім'ям немає можливості тепер допомагати матеріально на законних підставах», – відзначив В.ПРИСТЮК.

На його думку, в депресивних регіонах області дуже складно переламати не тільки ситуацію, а й менталітет людей, кілька поколінь яких тут займалося лише видобутком вугілля. Тому впоратися зі стихійною розробкою надр у депресивних містах і районах регіону можна, лише заохочуючи приватних розробників одержувати документи і оформляти міні-шахти.

В.ПРИСТЮК відзначив, що в даний час в області обсяги нелегального видобутку набагато зменшилися. За його словами, обласна влада націлена на те, щоб на території області не було жодної «копанки».

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 лютого в стволі непрацюючої шахти ім. Володарського в Луганській області виникла пожежа. В цей час там перебувало 4 людей. Одному вдалося врятуватися, 4 лютого рятувальники виявили одного загиблого в стволі копанки, а 9 лютого знайшли ще два тіла.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, здійсненого у небезпечний спосіб.