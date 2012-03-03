Зловмисник вставляв у банкомат власний пристрій

У Донецькій області міліція затримала чоловіка, який за допомогою карток-двійників знімав чужі гроші.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, низку розкрадань грошей з рахунків громадян через банкомати розкрили співробітники Управління з боротьби із кіберзлочинністю і торгівлею людьми (УБКТЛ) ГУ МВС України в Донецькій області. Правоохоронці затримали 38-річного жителя одного з шахтарських міст, який, використовуючи так звані карти-двійники, знімав із банківських рахунків і привласнював чужі гроші.

В управлінні пояснили, що чоловік виготовляв пластикову накладну панель, яка виглядає як приймач картки, із вмонтованою в неї мікро-відеокамерою, готову накладку у знайомого на станції техобслуговування він фарбував у колір обраного ним банкомату і пізно вночі встановлював на його карт-рідер. За добу, знову ж таки вночі, знімав пристосування та їхав додому. За допомогою комп'ютера він прочитував зібрану на мікросхему інформацію про рахунок власника картки і переносив її на інший магнітний носій, створюючи тим самим дублікат або карту-клон. Завдяки запису з відеокамери, він одержував відповідний пін-код, після чого спокійно знімав з рахунків гроші.

Під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі зловмисника були вилучені мікро-відеокамери, мікросхеми, пластикові карти різних банків і розважальних центрів, які використовувалися для підробки платіжних карт, а також шматки пластика сріблястого кольору, з яких виготовлялися накладки – так звані скіммери.

За попередніми даними, злочинну діяльність злодій почав ще в травні минулого року. Як стало відомо під час слідства, свого часу він закінчив Донецький гірничий технікум і якийсь час його робота була пов'язана з електромеханікою.

На даному етапі слідством встановлено 10 фактів здійснення ним розкрадань в Донецьку та інших містах області на загальну суму близько 100 тис. грн.

Зловмисникові пред'явлено звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство, здійснене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки», йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Надалі дії фігуранта можуть бути кваліфіковані також за ст. 200 КК України як «Незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків».