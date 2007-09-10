Переможці MTV Video Music Awards 2007 (4 фото)
Церемонія пройшла в Лас-Вегасі
У Лас-Вегасі в неділю увечері пройшла щорічна церемонія вручення нагород телеканалу MTV - Video Music Awards 2007.
Нагорода в номінації "виконавець року" дісталася Джастіну Тімберлейку за "Let Me Talk To You/ My Love", "SexyBack" і "What Goes Around...Comes Around". "Виконавцем року" була визнана Ферджі з кліпами: "Big Girls Don`t Cry" (Personal), "Glamorous", "Fergalicious".
|Ферджі і Стівен Тайлер. Фото АР
Тімберлейк також одержав нагороду MTV в категорії "Універсал року", яка вручається виконавцям, що добилися успіху не тільки на музичних теренах.
У головній номінації церемонії "відео року", Тімберлейк з відеокліпом на пісню "What Goes Around...Comes Around", в якому знялася актриса Сарлетт Йоханссон, програв спільному творінню Ріанни і JAY-Z "Umbrella". Кліп "Umbrella" став і "синглом року". "What Goes Around...Comes Around" одержав нагороди за кращу режисуру і кращу хореографію.
|Джастін Тімберлейк. Фото АР
|Ріанна. Фото АР
У номінації "найприголомшливіший союз" перемогли Шакіра і Бейонсе за спільну роботу "Beautiful Liar". Бейонсе, також як Тімберлейк, вважалася фаворитом Video Music Awards 2007, проте одержала лише одну нагороду.
|Бейонсе. Фото Reuters
Звання групи року було присуджене Fall Out Boy за композиції "This Ain`t а Scene, It`s an Arms Race" і "Thnks Fr Th Mmrs". А дебютом року визнали Gym Class Heroes за "Clothes Off" і "Cupid`s Chokehold/ Breakfast in America".
VMA 2007 в категорії "кращий монтаж" віддали авторам кліпу Gnarls Barkley "Smiley Faces".