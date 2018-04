Переможці MTV Video Music Awards 2007 (4 фото)

У Лас-Вегасі в неділю увечері пройшла щорічна церемонія вручення нагород телеканалу MTV - Video Music Awards 2007.

Нагорода в номінації "виконавець року" дісталася Джастіну Тімберлейку за "Let Me Talk To You/ My Love", "SexyBack" і "What Goes Around...Comes Around". "Виконавцем року" була визнана Ферджі з кліпами: "Big Girls Don`t Cry" (Personal), "Glamorous", "Fergalicious".

Тімберлейк також одержав нагороду MTV в категорії "Універсал року", яка вручається виконавцям, що добилися успіху не тільки на музичних теренах.

У головній номінації церемонії "відео року", Тімберлейк з відеокліпом на пісню "What Goes Around...Comes Around", в якому знялася актриса Сарлетт Йоханссон, програв спільному творінню Ріанни і JAY-Z "Umbrella". Кліп "Umbrella" став і "синглом року". "What Goes Around...Comes Around" одержав нагороди за кращу режисуру і кращу хореографію.

У номінації "найприголомшливіший союз" перемогли Шакіра і Бейонсе за спільну роботу "Beautiful Liar". Бейонсе, також як Тімберлейк, вважалася фаворитом Video Music Awards 2007, проте одержала лише одну нагороду.

Звання групи року було присуджене Fall Out Boy за композиції "This Ain`t а Scene, It`s an Arms Race" і "Thnks Fr Th Mmrs". А дебютом року визнали Gym Class Heroes за "Clothes Off" і "Cupid`s Chokehold/ Breakfast in America".

VMA 2007 в категорії "кращий монтаж" віддали авторам кліпу Gnarls Barkley "Smiley Faces".

Лента.ру