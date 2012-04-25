Український підводний човен вперше за 20 років вийшов у море

Підводний човен Військово-морських сил Збройних сил України «Запоріжжя» приступив до першого етапу ходових випробувань.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС, сьогодні човен залишив заводську причальну стінку, де він перебував у ремонті і проводив швартові випробування, і вперше починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки, у надводному положенні вийшов у Чорне море.

«Вихід підводного човна “Запоріжжя” у море є важливою подією для українського флоту. Успішне проведення ходових випробувань забезпечить відродження підводних сил вітчизняного флоту. У свою чергу це дозволить ефективно і на високому рівні проводити навчання і тренування протичовнових сил ВМС України», - цитуєт прес-служба Міністерства оборони України слова голови оборонного відомства Дмитра Саламатіна.

Як сказав в інтерв’ю військовим журналістам т.в.о. командувача ВМС віце-адмірал Юрій Ільїн, для українського флоту вихід у море підводного човна є дуже важливим фактом.

«За підтримки з боку керівництва держави, Міністерства оборони і Генерального штабу Військово-морські сили України вивели човен в море, продемонструвавши тим самим, що виділені на відновлення технічної готовності корабля кошти були витрачені не даремно», - зазначив віце-адмірал.

За його словами, човен досить багато років знаходився у ремонті, але тим більш відрадним є те, що відновити технічну готовність, підготувати особовий склад і вивести «Запоріжжя» на ходові випробовування вдалося в умовах, коли військовий судноремонт за тих чи інших обставин тривалий час перебуває у кризовому стані.

«Для українського флоту успішне проведення ходових випробувань дозволить, насамперед, не втратити такий рід сил як підводні сили. А значить, дасть можливість тренувати і протичовнові сили флоту, проводити спільні заходи підготовки», - наголосив Ю.Ільїн.

Як повідомлялося, раніше було проведено швартові випробування підводного човна “Запоріжжя”. Крім того, з екіпажем корабля постійно проводилися заняття, навчання і тренування.

Підводний човен до складу українських ВМС увійшов у 1997 році внаслідок розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.