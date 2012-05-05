Чернівецький університет одягли у 6-метрову вишиванку (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, цього року ініціативу проведення Дня вишиванки взяла на себе влада Чернівців.

Зранку вишивану сорочку подарували маленькому чернівчанину, який першим народився цього дня.

На офіційному відкритті свята у Чернівецькому національному університеті одягнені у вишиванки студенти створили живий символ ЮНЕСКО, присвячений визнанню цього року резиденції Буковинських митрополитів (нині – центральний корпус ЧНУ) історичною світовою спадщиною.

Сотні студентів, викладачів, представників обласної та міської влади, депутати, представники релігійних конфесій, жителі міста зібрались на свято біля центрального корпусу університету у вишитих сорочках. Балкон центрального корпусу університету прикрасили велетенською вишиванкою довжиною 6 м.

Привітали присутніх зі святом представники обласної та міської влади, керівництво ЧНУ. Зокрема, голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папієв озвучив намір ініціювати перед урядом проведення Дня вишиванки на національному рівні.

На завершення своєрідний перфоманс провели у галереї Ратуші (міської ради) студенти ЧНУ, які представили 40 старовинних буковинських костюмів з особистої колекції заслуженого діяча мистецтв України Миколи Шкрібляка.

За словами збирача старожитностей, колекцію старовинного буковинського одягу він збирав протягом багатьох років і продовжує збирати. Для експозиції він відібрав сорочки і плахти. Представлені вишиванки - від кінця XIX століття до повоєнних років.