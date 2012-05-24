Гайтана - у фіналі Євробачення

23:49, 24 травня 2012
Суспільство
3769 0

Глядацьким голосуванням підбито підсумки другого півфіналу Євробачення-2012.

Гайтана, яка представляєнаміжнародномупісенномуконкурсіУкраїну, вийшлау фінал.

Разом з нею до фінальної частини сьогодні вийшли представники Литви, Боснії і Герцеговини, Сербії, Швеції, Норвегії, Македонії, Естонії, Мальти та Туреччини, які приєдналися до переможців першого півфіналу: Румунії,Молдови, Ісландії, Угорщини, Данії, Албанії, Кіпру, Греції, Росіїта Ірландії.

Отже, врезультатіпівфіналів, які відбулися22і 24травня,визначиласядвадцяткафіналістів.КрімнихнасценуBaku Crystal Hallу фіналі26 травнявийдутьвиконавицяз Азербайджануі представники п'ятьохкраїн -засновницьконкурсу(Німеччина, Іспанія, Великобританія, Франціята Італія).

1.Великобританія.ЕнгельбертХампердінк.Love Will Set You Free

2.Угорщина."КомпактДиско".Sound Of Our Hearts

3.Албанія.РонаНішліу.Suus

4.Литва.ДонніМонтелл.Love Is Blind

5.БосніяіГерцеговина.МайяСар.Korake Ti Znam

6.Росія."Буранівськібабусі".Party For Everybody

7.Ісландія.ГретаСалоумеіЙонсі.Never Forget

8.Кіпр.ІвіАдаму.La La Love

9.Франція.Анггун.Echo(You And I)

10.Італія.НінаДзіллі.L'Amore È Femmina(Out Of Love)

11.Естонія.ОттЛепланд.Kuula

12.Норвегія.Туджі.Stay

13.Азербайджан.СабінаБабаєва.When The Music Dies

14.Румунія."Мандінго".Zaleilah

15.Данія.СолуніСамай.Should've Known Better

16.Греція.ЕлефтеріяЕлефтеріу.Aphrodisiac

17.Швеція.Лорін.Euphoria

18.Туреччина.ДжанБономо.Love Me Back

19.Іспанія.ПастораСотер.Quédate Conmigo(Stay With Me)

20.Німеччина.РоманЛоб.Standing Still

21.Мальта.КуртКаллейя.This Is The Night

22.Македонія.Каліопі.Crno I Belo

23.Ірландія.Джоні ЕдвардГраймз.Waterline

24.Сербія.ЖелькоЙоксимович.Nije Ljubav Stvar

25.УКРАЇНА.ГАЙТАНА.BE MY GUEST

26.Молдова.ПашаПарфеній.Lăutar

Переможцівконкурсу,як і торік,оберутьза допомогоюглядацькогоголосування тапрофесійнихжурівкожній країні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter