Гайтана - у фіналі Євробачення

Гайтана, яка представляєнаміжнародномупісенномуконкурсіУкраїну, вийшлау фінал.

Разом з нею до фінальної частини сьогодні вийшли представники Литви, Боснії і Герцеговини, Сербії, Швеції, Норвегії, Македонії, Естонії, Мальти та Туреччини, які приєдналися до переможців першого півфіналу: Румунії,Молдови, Ісландії, Угорщини, Данії, Албанії, Кіпру, Греції, Росіїта Ірландії.

Отже, врезультатіпівфіналів, які відбулися22і 24травня,визначиласядвадцяткафіналістів.КрімнихнасценуBaku Crystal Hallу фіналі26 травнявийдутьвиконавицяз Азербайджануі представники п'ятьохкраїн -засновницьконкурсу(Німеччина, Іспанія, Великобританія, Франціята Італія).

1.Великобританія.ЕнгельбертХампердінк.Love Will Set You Free



2.Угорщина."КомпактДиско".Sound Of Our Hearts



3.Албанія.РонаНішліу.Suus



4.Литва.ДонніМонтелл.Love Is Blind



5.БосніяіГерцеговина.МайяСар.Korake Ti Znam



6.Росія."Буранівськібабусі".Party For Everybody



7.Ісландія.ГретаСалоумеіЙонсі.Never Forget



8.Кіпр.ІвіАдаму.La La Love



9.Франція.Анггун.Echo(You And I)



10.Італія.НінаДзіллі.L'Amore È Femmina(Out Of Love)



11.Естонія.ОттЛепланд.Kuula



12.Норвегія.Туджі.Stay



13.Азербайджан.СабінаБабаєва.When The Music Dies



14.Румунія."Мандінго".Zaleilah



15.Данія.СолуніСамай.Should've Known Better



16.Греція.ЕлефтеріяЕлефтеріу.Aphrodisiac



17.Швеція.Лорін.Euphoria



18.Туреччина.ДжанБономо.Love Me Back



19.Іспанія.ПастораСотер.Quédate Conmigo(Stay With Me)



20.Німеччина.РоманЛоб.Standing Still



21.Мальта.КуртКаллейя.This Is The Night



22.Македонія.Каліопі.Crno I Belo



23.Ірландія.Джоні ЕдвардГраймз.Waterline



24.Сербія.ЖелькоЙоксимович.Nije Ljubav Stvar



25.УКРАЇНА.ГАЙТАНА.BE MY GUEST



26.Молдова.ПашаПарфеній.Lăutar



Переможцівконкурсу,як і торік,оберутьза допомогоюглядацькогоголосування тапрофесійнихжурівкожній країні.