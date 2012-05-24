Гайтана - у фіналі Євробачення
Глядацьким голосуванням підбито підсумки другого півфіналу Євробачення-2012.
Гайтана, яка представляєнаміжнародномупісенномуконкурсіУкраїну, вийшлау фінал.
Разом з нею до фінальної частини сьогодні вийшли представники Литви, Боснії і Герцеговини, Сербії, Швеції, Норвегії, Македонії, Естонії, Мальти та Туреччини, які приєдналися до переможців першого півфіналу: Румунії,Молдови, Ісландії, Угорщини, Данії, Албанії, Кіпру, Греції, Росіїта Ірландії.
Отже, врезультатіпівфіналів, які відбулися22і 24травня,визначиласядвадцяткафіналістів.КрімнихнасценуBaku Crystal Hallу фіналі26 травнявийдутьвиконавицяз Азербайджануі представники п'ятьохкраїн -засновницьконкурсу(Німеччина, Іспанія, Великобританія, Франціята Італія).
1.Великобританія.ЕнгельбертХампердінк.Love Will Set You Free
2.Угорщина."КомпактДиско".Sound Of Our Hearts
3.Албанія.РонаНішліу.Suus
4.Литва.ДонніМонтелл.Love Is Blind
5.БосніяіГерцеговина.МайяСар.Korake Ti Znam
6.Росія."Буранівськібабусі".Party For Everybody
7.Ісландія.ГретаСалоумеіЙонсі.Never Forget
8.Кіпр.ІвіАдаму.La La Love
9.Франція.Анггун.Echo(You And I)
10.Італія.НінаДзіллі.L'Amore È Femmina(Out Of Love)
11.Естонія.ОттЛепланд.Kuula
12.Норвегія.Туджі.Stay
13.Азербайджан.СабінаБабаєва.When The Music Dies
14.Румунія."Мандінго".Zaleilah
15.Данія.СолуніСамай.Should've Known Better
16.Греція.ЕлефтеріяЕлефтеріу.Aphrodisiac
17.Швеція.Лорін.Euphoria
18.Туреччина.ДжанБономо.Love Me Back
19.Іспанія.ПастораСотер.Quédate Conmigo(Stay With Me)
20.Німеччина.РоманЛоб.Standing Still
21.Мальта.КуртКаллейя.This Is The Night
22.Македонія.Каліопі.Crno I Belo
23.Ірландія.Джоні ЕдвардГраймз.Waterline
24.Сербія.ЖелькоЙоксимович.Nije Ljubav Stvar
25.УКРАЇНА.ГАЙТАНА.BE MY GUEST
26.Молдова.ПашаПарфеній.Lăutar
Переможцівконкурсу,як і торік,оберутьза допомогоюглядацькогоголосування тапрофесійнихжурівкожній країні.