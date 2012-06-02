Компенсацію за зірваний рейс Hyundai виплачуватимуть у касах вокзалу

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

В даний час підмінний поїзд, яким пасажири були відправлені з Харкова до Києва, вже прибув на Центральний залізничний вокзал столиці.

«Укрзалізниця» компенсує пасажирам, які придбали квитки на Hyundai, різницю у вартості проїзду.

Державна адміністрація залізничного транспорту приносить вибачення пасажирам.

У зворотний рейс із Києва до Харкова відправиться другий склад Hyundai.

Нагадаємо, 2 червня електропоїзд Hyundai через технічні неполадки не вийшов у рейс із Харкова до Києва, пасажири були відправлені до Києва підмінним поїздом Південної залізниці.