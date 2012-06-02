Компенсацію за зірваний рейс Hyundai виплачуватимуть у касах вокзалу
12:34, 02 червня 2012Суспільство
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Компенсацію пасажирам поїзду Hyundai, який з технічних причин не вийшов у рейс із Харкова до Києва, виплачуватимуть всі 52 каси Центрального залізничного вокзалу Києва.
|«Укрзалізниця» компенсує пасажирам, які придбали квитки на Hyundai, різницю у вартості проїзду
В даний час підмінний поїзд, яким пасажири були відправлені з Харкова до Києва, вже прибув на Центральний залізничний вокзал столиці.
«Укрзалізниця» компенсує пасажирам, які придбали квитки на Hyundai, різницю у вартості проїзду.
Державна адміністрація залізничного транспорту приносить вибачення пасажирам.
У зворотний рейс із Києва до Харкова відправиться другий склад Hyundai.
Нагадаємо, 2 червня електропоїзд Hyundai через технічні неполадки не вийшов у рейс із Харкова до Києва, пасажири були відправлені до Києва підмінним поїздом Південної залізниці.
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