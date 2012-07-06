Міністр: в Україні єдина державна мова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, М.Кулиняк наголосив: "Міністерство культури України займається, зокрема, і мовними питаннями. Я хочу сказати єдине: в Україні була і залишається єдина державна мова – це українська мова. Закон, який прийнятий, більше зорієнтований на потреби місць компактного проживання національних меншин, які матимуть право разом з державною мовою використовувати і свою рідну. Скажімо, у Закарпатті, де багато угорців, буде використовуватися угорська, так само - у місцях компактного проживання поляків або росіян".

М.Кулиняк зазначив, що сьогоднішні події нагадують ситуацію перед початком Євро-2012, коли було дуже багато шуму, для якого насправді виявилося дуже мало підстав. Цей закон жодним чином не витісняє українську мову як державну.

"Просто всі громадські організації наряду з державними установами мають докладати максимум зусиль для того, щоб у першу чергу розвивалася українська мова як державна. Це повинно бути в кожного в душі, кожен повинен говорити українською мовою. І жодні такі закони (вони матимуть локальний характер) не можуть змінити ситуацію ні фактично, ні юридично», - зазначив міністр.

М.Кулиняк перебував у Литві з нагоди відкриття у Вільнюсі виставки «Портрети правителів і вельмож Великого князівства Литовського з музеїв України».