Порошенко: Україна нікому не заважає вступати до СОТ

Україна підтримує вступ до Світової організації торгівлі слаборозвинених країн і не має наміру створювати штучні бар'єри для приєднання до СОТ нових членів, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко під час телефонної розмови з директором СОТ Паскалем Ламі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, розмова П.Порошенка і П.Ламі відбулася в середу, 18 липня.

«Петро Порошенко запевнив співрозмовника, що Україна підтримує вступ найменш розвинених країн до СОТ, використовуючи при цьому гнучкий і прагматичний підхід у двосторонніх переговорах, і має достатньо ліберальний підхід до рівня зобов'язань країн-кандидатів на вступ до СОТ», - сказано у повідомленні прес-служби.

Співрозмовники також обговорили проблемні питання вступу Ємену до СОТ і домовилися вжити заходи щодо швидкого завершення переговорного процесу між Україною і Єменом.

«Найближчим часом планується провести черговий раунд переговорів між делегаціями двох країн (України і Ємену – УНІАН) у Женеві», - йдеться в повідомленні.

П.Порошенко акцентував увагу співрозмовника на відсутності політичних мотивів у формуванні позиції України на переговорах про вступ Ємену до СОТ, відзначивши необхідність збереження існуючого ринку збуту чутливої для України продукції, зокрема, сільськогосподарською.

«Петро Порошенко запевнив співрозмовника, що українська сторона готова до конструктивної співпраці із СОТ і країнами-членами цієї організації, підкресливши, що Україна не створюватиме додаткових бар'єрів для країн-кандидатів на вступ до СОТ», - ідеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує переговори щодо підготовки до підписання двосторонніх протоколів про доступ до ринків товарів і послуг із Сербією, Боснією і Герцеговиною, Алжиром, Єменом, Лаосом і Ліваном у контексті вступу цих країн до СОТ.

За оцінкою деяких спостерігачів, Україна в ході переговорів створює штучні бар'єри для вступу до СОТ зокрема, Ємену і Лаосу.

Також раніше звучали звинувачення на адресу України в тому, що Київ створює перешкоди і для вступу до СОТ Чорногорії.

Проте 18 листопада 2011 р. Україна і Чорногорія підписали угоду про вільну торгівлю і двосторонній протокол про доступ до ринків товарів і послуг у рамках вступу Чорногорії до СОТ.