Київ пропонує забудовникам знизити вартість квартир
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов пропонує забудовникам знизити вартість квартир за програмою здешевлення іпотечних кредитів для придбання громадянами, які потребують покращення житлових умов, на 5-10%.
Про це він повідомив у рамках виставкового форуму «Доступне житло: від держави для людини, від ідеї до квартири».
«Цього року ми збудуємо перші квадратні метри житла за програмою доступного житла за умови, що місто надаватиме свою фінансову підтримку. І це приблизно 20% від вартості квартири», - сказав він.
При цьому він уточнив, що ще на 5-10% пропонується знизити вартість квартир за рахунок забудовників.
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«Минулого тижня ми провели переговори з нашими будівельними компаніями, які працюють у Києві. Ми домовилися, що вони в таких випадках підуть на те, щоб зменшити вартість квартири за рахунок своєї собівартості. Таким чином, 25-30% зменшення вартості на квартиру, на наш погляд, розширить можливості для киян, які сьогодні дуже довго очікують житла», - додав О.Попів.