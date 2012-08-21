Київ пропонує забудовникам знизити вартість квартир

Про це він повідомив у рамках виставкового форуму «Доступне житло: від держави для людини, від ідеї до квартири».

«Цього року ми збудуємо перші квадратні метри житла за програмою доступного житла за умови, що місто надаватиме свою фінансову підтримку. І це приблизно 20% від вартості квартири», - сказав він.

При цьому він уточнив, що ще на 5-10% пропонується знизити вартість квартир за рахунок забудовників.

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«Минулого тижня ми провели переговори з нашими будівельними компаніями, які працюють у Києві. Ми домовилися, що вони в таких випадках підуть на те, щоб зменшити вартість квартири за рахунок своєї собівартості. Таким чином, 25-30% зменшення вартості на квартиру, на наш погляд, розширить можливості для киян, які сьогодні дуже довго очікують житла», - додав О.Попів.