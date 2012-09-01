Профільний урядовець пропонує прибрати американців з ядерного ринку

Так заявив перший заступник голови Державної інспекції ядерного регулювання України, головний державний інспектор із ядерної та радіаційної безпеки України Михайло Гашев.

За його словами, тепловиділяючі збірки (ТВЗ) компанії Westinghouse мають конструктивні недопрацювання. Йдеться про ненадійність дистанціонуючих решіток, невдалу конструкцію хвостовиків і невдалу конструкцію пружинного блоку головки ТВЗ.

«Потрібно не розірвати, а суттєво переглянути цей контракт - подумати: чи потрібен він взагалі, а якщо потрібен, то в якому обсязі», - сказав М.Гашев.

За його словами, саме ці недопрацювання зумовили деформацію американських збірок, виявлену в ході планово-запобіжного ремонту на другому й третьому енергоблоках Південно-Української АЕС навесні 2012 р.

Він також оцінив у 175 млн дол. загальні збитки від інциденту, що стався на Південно-Українській АЕС. «Перша складова збитків - це недовироблення електроенергії у зв'язку з вимушеним простоєм двох блоків ПУАЕС. Простій блоків дав у сумі недовироблення 3 мільярдів кВт/год., або близько 600 мільйонів гривень (75 мільйонів доларів) при нинішньому тарифі компанії. Плюс безпосередньо паливна складова, яка, за найгрубішими оцінками, становить близько 100 мільйонів доларів, і це без урахування витрат, які "Енергоатом" понесе, вирішуючи проблеми з опроміненим і свіжим паливом ТВЗ-W, а також необхідністю заміщення цього палива на російське» – повідомив М.Гашев.

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Він зазначив, що діючий контракт із Westinghouse має бути в будь-якому випадку переглянутий, оскільки Україна має намір до 2015 р. почати виробництво власного ядерного палива на спільному російсько-українському підприємстві в Смоліному Кіровоградської області.

«Тут виникає логічне запитання: яка економічна доцільність продовження співпв інтерв'ю РІА «Новости»раці з Westinghouse, якщо в 2015 році ми матимемо вже власне паливо? Чи треба наново починати той тривалий процес, який навіть при граничній ритмічності, закінчиться лише в 2018-2019 роках? Чи обгрунтовано це з точки зору економічної ефективності? Ось на ці запитання мені ще ніхто не відповів» – заявив М.Гашев в інтерв'ю РІА «Новости».

Він також повідомив, що експертна комісія продовжує аналізувати ситуацію, що виникла в червні на ЮУАЕС, і остаточний звіт буде надано регулятору 17 вересня.

«Проте, згідно з висновками першого етапу експертизи, все те, що сталося на другому й третьому блоках ЮУАЕС, пов'язане з конструктивними недопрацюваннями. Це визнали всі експерти, які брали участь у роботі комісії, зокрема, хоч і з другого разу, і представники Westinghouse. Серед основних недопрацювань касети в звіті виділені: ненадійність дистанціонуючих решіток, невдала конструкція хвостовиків, і, зрештою, невдала конструкція пружинного блоку головки збірки», - зазначив М.Гашев.

Нагадаємо, що на початку червня 2012 року, в ході планово-запобіжного ремонту на другому й третьому енергоблоках Южно-Української АЕС було виявлено формозміну тепловиділяючих збірок виробництва компанії Westinghouse. Для розслідування причин інциденту створено експертну комісію, про результати роботи якої інформації поки немає.