Данилишин: Утримання курсу гривні за рахунок резервів може погано закінчитись

«Утримування курсу гривні Нацбанком - політична діяльність, а не економічна.

Якщо це продовжуватиметься ще два місяці, то після виборів утримати ситуацію буде надзвичайне важко», - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Крім того, зазначив Б.Данилишин, складається враження, що НБУ все ж таки поступово відмовляється від фіксованого курсу гривні.

«Якщо дивитися комплексно, з погляду забезпечення підтримки ключових секторів економіки - така політика здійснюється з метою підвищення цінової конкурентоспроможності ключових експортерів продукції, заборони імпорту і поступового переходу до вільного обмінного курсу», - вважає Б.Данилишин.

«Сьогодні економічна кон'юнктура складається таким чином, що зовнішній ринок більше не може забезпечити економічного зростання в Україні, а внутрішній - замінити зовнішній. Можливість погашення зовнішнього боргу України є загрозливою. На кінець 2012 року при сучасних тенденціях розвитку економіки, слід чекати збільшення відносного показника державного боргу до 40% ВВП за рахунок запозичень на внутрішньому ринку, випуску єврооблігацій», - зазначає Б.Данилишин.

Він зазначає, що не є прихильником фіксованого курсу і виступає за запровадження вільного обмінного курсу.

«Треба переходити на вільний обмінний курс. Він стимулюватиме гривневі заощадження, люди більше користувалися б гривнею. Потрібно розширити коридор коливання гривні, а потім поступово перейти на вільний обмінний курс. У цьому напрямі є досвід багатьох країн», - зазначив Б.Данилишин.

Про доцільність поступової девальвації, зазначає Б.Данилишин, можна говорити, виходячи з того, що упродовж липня НБУ продовжував згладжувати коливання курсу гривні на міжбанківському валютному ринку шляхом проведення валютних інтервенцій. «Причому в липні, другий місяць поспіль, продовжилося нарощування значними темпами їх негативного сальдо, яке становило на рівні 1,2 млрд дол. США (проти «мінус» 0,7 млрд дол. США у червні). Втрати резервів унаслідок негативних валютних інтервенцій у липні компенсувалися, зокрема, надходженнями від розміщення урядом єврооблігацій на загальну суму 2 млрд дол. США. Як наслідок, згідно з оперативною інформацією НБУ, обсяг міжнародних валютних резервів у липні збільшився лише на 2,6 відсотка, або 0,8 млрд дол. США до 30,1 млрд дол. США. Це на вкрай низькому рівні», - вважає Б.Данилишин.