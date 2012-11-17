КМДА: «Київхліб» виготовлятиме вдвічі більше соціального хліба

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за його словами, «учора торгівельні інспектори отримали доручення перевірити наявність достатньої кількості соціального хліба в усіх магазинах столиці. Відповідно до висновків інспекції ми збільшимо кількість хліба у тих магазинах, де це необхідно, а «Київхліб», у свою чергу, вироблятиме більше такої хлібопродукції. Попередньо ми домовились, що підприємство вироблятиме вдвічі більше соціального хліба для столиці».

Нагадаємо, до соціальних сортів хліба відносяться: батон «Нива», хліб «Український домашній», хліб «Богданівський», «Пшеничний традиційний», «Печерський», «Арнаут».

А.Голубченко також підкреслив, що завдяки домовленостям міської влади з Аграрним фондом України, борошно для виготовлення соціальних сортів хліба закуповується за здешевленою ціною, що і дозволяє не змінювати ціну на хліб масового вжитку (соціальний). Наразі борошна закуплено у кількості, яка дозволить виготовляти соціальні сорти хлібо-булочних виробів упродовж усього 2013 року, до наступного урожаю зерна.

«Позиція київської влади непорушна – ціна на соціальний хліб збільшуватися не повинна», – наголосив заступник голови КМДА.

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Як повідомляв УНІАН, один з найбільших столичних виробників хліба і хлібобулочних виробів «Київхліб» з 12 листопада підвищив роздрібні ціни на 2 види хліба зі свого асортименту: «Український столичний подовий» - на 0,68 грн - до 4,68 грн за хліб вагою 0,95 кг і «Батон нарізний київський» - на 0,34 грн - до 3,84 грн за 0,5 кг. За визначенням “Київхліба”, ця продукція не входить у категорію соціальної і виготовляється за складнішою рецептурою. При цьому в компанії повідомили, що ціни на соціальні сорти хліба з асортименту “Київхліба” - Батон “Нива”, хліб “Український домашній”, “Богдановський”, “Печерський”, хліб “Арнаут” і “Пшеничний традиційний” - залишилися на колишньому рівні.

Однак, 14 листопада Антимонопольний комітет України рекомендував «Київхлібу» довести ціни на хліб до економічно обгрунтованого і прийнятного в умовах ринкової конкуренції рівня. Згідно з розслідуванням АМКУ, компанія «Київхліб» завищила кількість борошна і вартість іншої сировини для виробництва хліба «Український подовий» і «Батон київський», що призвело до необгрунтованого збільшення собівартості та оптово-відпускної ціни на цю продукцію.

16 листопада ПАТ «Київхліб» заявив про зниження цін на два сорти хліба, які подорожчали чотири дні тому.