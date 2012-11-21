Історики склали список людей, які рятували голодних у роки Голодомору

Всього до переліку доброчинців увійшло півтори сотні імен. Кожен з них, жертвуючи власним здоров’ям та комфортом, а часто й ризикуючи життям, рятував голодуючих від страшної смерті, повідомили УНІАН у прес-центрі Центру досліджень визвольного руху.

Роботу над списком ще в 2009 році розпочав Український інститут національної пам’яті в рамках всеукраїнської акції «Людяність у нелюдяний час». Тоді історики отримали значну кількість листів зі спогадами врятованих про своїх рятівників, а також очевидців доброчинності.

«Ті, хто серед хаосу, безкінечних смертей і страху, не злякалися, не втратили людської гідності й простягнули руку допомоги приреченим, були серед різних верств населення. Це і вчителі, й лікарі, й священики. Окремо потрібно сказати про місцевих керівників: голів колгоспів, сільських рад, бригадирів, директорів підприємств та шкіл, багато з яких зробили все можливе для порятунку односельців. Нерідко наслідки такої допомоги ставали фатальними для самих керівників. Попри все, їхня мужність збереглася в народній пам’яті, й досі мешканці українських сіл пам’ятають своїх рятівників», - розповів один з упорядників списку, історик Володимир Тиліщак.

Наприклад, голова колгоспу «Незаможник» у селі Великий Хутір на Черкащині Яків Дробот організовував громадську кухню, на якій роздавали хліб тим, хто найбільше потребував, а також дитячі ясла для сиріт та бідних.

Директор школи села Дударків на Київщині Василь Івчук організував у школі харчування для школярів усіх класів, завдяки чому упродовж 1933 року врятував від голодної смерті всіх дітей шкільного віку цього села.

На Миколаївщині лікар Іван Картава з смт Березнегувате рятував життя хворим, продовжуючи їм перебування у лікарні, де надавалося харчування. Він також ділився з хворими харчами з власного пайка.

Були непоодинокі випадки, коли бездітні сім’ї брали до себе сиріт чи дітей із багатодітних сімей, в яких уже не було нічого їсти. Завдяки цьому діти виживали. Ті родини, які тримали корів, ділили молоко не лише серед своїх, а й віддавали опухлим з голоду сусідам.

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Цей список стане частиною книги «Людяність у нелюдяний час», яка наразі готується до друку. Упорядники - історики Володимир Тиліщак та Вікторія Яременко. З повним списком можна ознайомитись на сайті Центру досліджень визвольного руху.

Цьогорічна громадська кампанія до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору присвячена якраз тим, хто в роки геноциду рятував співвітчизників від страшної смерті. «Коли вбивали голодом, поділитися хлібом було подвигом. Долі цих людей нагадують нам, що героїзм можливий завжди», - говорить історик, член Громадського комітету Володимир В’ятрович. Учасники Громадського комітету наголошують, що без знання таких праведних людей-доброчинців у часи Голодомору національна пам’ять про цей злочин проти українського народу буде неповною.

Нагадаємо, у суботу, 24 листопада, у День вшанування пам’яті жертв Голодомору, за підтримки Громадського комітету відбудуться всеукраїнські заходи:

скорботна хода пам’яті від метро «Арсенальна» до Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні в Києві - початок о 14:00;

пам’ятні заходи біля Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні (панахида за вбитими голодом, загальнонаціональна хвилина мовчання та всеукраїнська акція «Запали свічку»);

заходи із вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду по всій Україні та за кордоном.