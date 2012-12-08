Мороз і сніг нікуди з України не збираються

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 грудня хмарно з проясненнями. В західних, Вінницькій областях випаде сніг, вдень сильний (в Карпатах вночі сильний, вдень дуже сильний сніг), місцями хуртовини та налипання мокрого снігу; на Одещині сніг з переходом у дощ, місцями ожеледь; на Житомирщині невеликий сніг; на решті території без істотних опадів.

На дорогах України ожеледиця. Вітер південно-східний, на заході та півдні пориви 15-20 м/с, у Карпатах, а вдень і в південній частині місцями 25-28 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, в Карпатах та місцями в північних областях 11-16°, вдень 1-6° морозу; у південній частині вночі 0-5° морозу, 2-7° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, місцями до 15° морозу, вдень 1-6° морозу.

У столиці без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.