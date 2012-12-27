Організатору конвертаційної схеми дали три роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління податкової міліції ДПС України в Сумській області, один із організаторів конвертації на Сумщині, 45-річний директор приватного виробничо-комерційного підприємства, був затриманий оперативниками податкової міліції в одному із банків м. Суми при отриманні чергової партії готівки. Використовуючи реквізити фіктивних фірм, чоловік надавав послуги легальним підприємствам області з мінімізації податків та незаконного переведення коштів у готівку. Протиправну діяльність маскував за безтоварними операціями з придбання та реалізації пально-мастильних матеріалів від імені неіснуючих підприємств Дніпропетровська, Кременчука та Сум.

За скоєння злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та службовим підробленням, вироком Зарічного районного суду м.Суми посадовця засуджено до трьох років позбавлення волі, а також позбавлено права обіймати керівні посади терміном на 3 роки.

За інформацією прес-секретаря УПМ ДПС України в Сумській області Наталії Шаповал, на цьому тижні рішення суду вступило в законну силу.