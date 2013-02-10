Забудовник хоче відсудити в чиновника більше мільйона гривень за хабарництво

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, потерпілий забудовник вимагає у колишнього чиновника відшкодувати йому більше мільйона гривень. Під час першого судового засідання 8 лютого забудовник змінив позовні вимоги щодо відшкодування підсудним йому моральної шкоди в сумі 800 тис грн та 319 тис грн матеріальної шкоди.

Прокуратура нагадує, що згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, який набрав чинності 19 листопада 2012 року, для початку судового розгляду спершу прокурор до суду направляє виключно обвинувальний акт. До нього також додається реєстр матеріалів досудового розслідування та цивільний позов потерпілої сторони. В даному кримінальному провадженні потерпілим визнаний забудовник, в якого вимагали хабара.

Для подачі відповідної позовної заяви, оформленої у відповідності до діючого законодавства, суд відклав розгляд кримінального провадження на 28 лютого 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, суд відпустив затриманого у жовтні за одержання хабара керівника Департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківського міськвиконкому Олега Гаркота під заставу у 320 тис грн.

Співробітники СБУ і прокуратури 9 жовтня 2012 року затримали О.Гаркота «на гарячому» після одержання хабара у розмірі 30 тис. доларів США.

За даними прес-центру СБУ, чиновник вимагав від місцевого підприємця гроші за видачу довідки щодо містобудівних умов та обмежень для будівництва багатоповерхового житлового будинку у м. Івано-Франківськ.

Прокуратура Івано-Франківської області порушила кримінальну справу проти депутата Івано-Франківської міської ради Володимира Колковського, директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради О.Гаркота та невстановлених осіб за ознаками злочину передбаченого ч.3 ч. 15, ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).