Голова комітету Держдуми: рахунок на 7 млрд дол. – це зворотня реакція

Про це УНІАН сказав голова комітету Держдуми РФ з енергетики Іван Грачов.

«Я не думаю, що суди присудять Україні віддати 7 млрд дол. «Газпрому». Водночас я не думаю, що російська сторона повністю неправа”, - сказав І.Грачов.

На його думку, публічне з'ясування газового питання піде на шкоду двом країнам.

«Це нічого добре не дасть і закінчиться взаємними претензіями, що не піде на користь жодній стороні. А в остаточному підсумку відстань до добрих домовленостей збільшується», - сказав він.

І.Грачов вважає, що чисто формально «Газпром» має право виставити претензії на 7 млрд дол. за недобір газу за принципом «бери або плати».

Водночас він наголосив, що його позиція розходиться з офіційною думкою російської держави.

«Я вважаю, що «Південний потік» не потрібен, що краще домовитися з Україною й уникнути взаємних претензій», - сказав І. Грачов.

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«Мені здається, що рахунок на 7 млрд дол. – це зворотня реакція. Європа виставила «Газпрому» рахунок, Україна говорила про судові позови до російської компанії. Це реакція зокрема на неправильні дії Європи. Коли такі акції плануються, то взаємини України і Росії не відділяються від загального контексту в трикутнику РФ-Україна-Європа», - додав він.

Нагадаємо, 26 січня «Нафтогаз України» підтвердив, що «Газпром» виставив рахунок на 7 млрд доларів за газ, який Україна не купувала у 2012 році.

Позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що компанія виконала всі фінансові зобов'язання перед «Газпромом» у 2012 році. Згідно з контрактом на закупівлю газу від 2009 року, мінімальний обсяг газу, до якого може бути застосована умова «бери або плати» (take-or-pay), становить 33,3 млрд кубометрів. «Нафтогаз України», за попередньою інформацією, придбав у 2012 році близько 25 млрд кубометрів газу. При цьому українська сторона своєчасно попередила «Газпром» про скорочення закупівель газу.

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Раніше "Газпром" і Україна двічі проводили переговори, але в повідомленнях про підсумки питання виставленого рахунку не порушувалося. Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна відповіла "Газпрому", що не бачить підстав оплачувати рахунок на 7 мільярдів доларів, виставлений їй за недобір газу у 2012 році. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що Київ сподівається добитися від російської сторони оновленого газового контракту і перегляду ціни.