Укрдержреєстр: тепер заволодіти чужою квартирою неможливо

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр).

Як зазначається у повідомленні, доступ до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно забезпечує «Держінформюст» лише державним реєстраторам, зокрема нотаріусам, яким з 1 січня 2013 року надані відповідні повноваження.

У розпорядженні Укрдержрєєстру є вичерпний перелік осіб, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухомість. «Таким чином, здійснення доступу до реєстру особами, які не мають на це відповідних правових підстав, неможливе», - сказано в прес-релізі.

У прес-службі відзначили, що державний реєстр прав на нерухоме майно має кілька рівнів захисту, тому жодний нотаріус не може змінити інформацію непомітно - система фіксує, ким і які саме зміни були внесені до реєстру.

При цьому комплексна система захисту інформації реєстру виключає несанкціоновані дії, а також будь-яке перекручення інформації.

Доступ до реєстру здійснюється за допомогою персоніфікованого сертифікату електронного цифрового підпису, логіну і пароля, які відомі тільки тій особі, яка здійснює реєстрацію.

В Укрдержрєєстрі нагадали, що раніше в Україні діяли чотири державні реєстри, в яких мали реєструватися права на нерухомість: реєстр прав власності на нерухоме майно; реєстр операцій; реєстр іпотек і реєстр заборон відчуження нерухомого майна.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року реєстрацію прав на нерухомість проводять органи Державної реєстраційної служби України (Укрдержрєєстр) замість Бюро технічної інвентаризації.

Раніше експерти не виключали випадків шахрайства з житлом після набирання чинності з 1 січня 2013 року нових правил реєстрації нерухомості.