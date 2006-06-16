На шляху до СОТ в України залишилась одна країна

Наступне засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі відбудеться восени 2006 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, такої домовленості досягли учасники 16-го офіційному засіданні Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ, яке відбулося 15 червня ц. р. у Женеві (Швейцарська Конфедерація).

Як повідомляв УНІАН, делегацію України очолював заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ, який від імені України підписав двосторонній протокол про доступ на ринки товарів та послуг з Колумбією.

У МЗС зазначили, що за результатом засідання країни-члени Робочої групи (РГ) відзначили суттєвий прогрес у процесі двосторонніх та багатосторонніх переговорів з вступу України до СОТ. Делегації країн-членів РГ заявили про свою підтримку якнайшвидшого завершення переговорів та узгодили термін проведення наступного засідання РГ - восени 2006 року.

Таким чином, зазначає МЗС, делегації України залишилося завершити двосторонні переговори про доступ на ринки товарів та послуг з Киргизькою Республікою - останньою країною-членом СОТ, яка входять до Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до цієї міжнародної організації. Делегація України продовжує двосторонні переговори з Киргизькою Республікою та намагатиметься повністю завершити переговорний процес до наступного засідання РГ, наголошує прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами-членами Робочої групи з розгляду заявки України на вступ до СОТ було розпочато в 1997 році.

У даний час Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією і Тайванем (за інформацією МЗС, протокол з цією країною вже парафовано). 31 травня ц.р. в Женеві Україна і Китайський Тайпей (Тайвань) парафували доповнення за тарифними зобов`язаннями до двостороннього договору щодо взаємного доступу на ринки товарів і послуг у рамках вступу України до СОТ.

Світову організацію торгівлі, яка замінила GATT, було створено в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів про тарифи, що розпочалися в 1946 році.

Нині до складу СОТ входить 150 держав. Останнім, у грудні 2005 року, до СОТ увійшло Королівство Тонга (ратифікація має відбутися в червні 2006 року).