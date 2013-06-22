На Сумщині готується до друку додатковий том «Книги пам’яті України»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний редактор редакційно-видавничої групи з підготовки і видання книг Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської ОДА Ірина Федоренко.

За її словами, на Сумщині дотепер не припиняються дослідження та пошукові роботи, постійно встановлюються відомості про загиблих земляків та воїнів, похованих на території області. Ці нові матеріали і увійдуть до додаткового тому «Книги пам’яті України».

У Сумах сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, представники влади та громадськості поклали квіти до Меморіалу «Вічної Cлави». Сумчани також приєднаються до Всеукраїнської хвилини мовчання.

«Сьогодні навіть важко уявити масштаб випробувань, болю і горя, що випали на долю минулих поколінь. Наше завдання – зберегти вічну пам’ять про тих, хто ціною свого життя йшов до Великої Перемоги, виборов можливість нині жити під мирним небом, виховувати дітей і працювати заради розбудови нової Сумщини та України», – наголосила на мітингу заступник голови облдержадміністрації Тамара Іщенко.

Вона також відзначила, що місцева влада створює умови для забезпечення достойного життя ветеранам.

Також сьогодні в оздоровчих таборах Сумщини співробітники обласного краєзнавчого музею провели годину пам'яті «Йшла священна війна». Дітям розповіли про початок Великої Вітчизняної війни, героїзм уродженців регіону, проявлених в боях на різних фронтах війни, про партизанський рух та підпільну діяльність.

У самому краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Генерали Великої Вітчизняної». На ній представлені оригінальні фотографії з фондів музею, зроблені під час бойових дій в Сталінграді, на Правобережній Україні, у звільненому Глухові, нагородні листи генералів. Експонується альбом з описом бойового шляху 63-ї кавалерійської Корсунської дивізії зі схемами і малюнками, виконаними в польових умовах старшиною Литвиненком у 1944 році. Альбом належав командиру 63-ї кавалерійської дивізії генерал-майору Бєлошніченку, уродженцю села Анастасіївка Роменського району Сумської області. Також представлені санітарна книжка уродженця м. Суми генерал-майора танкових військ Рудченка, який загинув під час боїв за звільнення Глухова та його свідоцтво про закінчення командного факультету Військової академії механізації і моторизації імені Сталіна, довідки про поранення уродженця м. Суми генерал-майора танкових військ Скуби та інші експонати.

Покладання квітів до пам’ятних місць і траурні мітинги пройшли сьогодні також у Спадщанському лісі, в усіх районах та містах області.